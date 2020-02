Teatro Amazonas será palco do lançamento do CD da Ellen Fernandes

Manaus- A cantora e compositora amazonense Ellen Fernandes lança no dia 15 de março, no Teatro Amazonas, o CD ‘Batelão da Amazônia’, o primeiro da sua carreira musical. O show conta com os músicos de renome nacional que gravaram o CD o produtor e baixista Fí Maróstica, o baterista Cléber Almeida e o pianista Salomão Soares.

Entre participações especiais da noite estará o cantor David Assayag que gravou uma participação na canção “Seringueira” presente no cd, que faz alusão ao momento histórico do ciclo da borracha e o violonista Neil Armstrong. Além de outras participações especiais para abrilhantar a noite.

A cantora conta com a participação do público amazonense para o show, que pela primeira vez revela suas composições com inspiração nas narrativas amazônicas para a obra musical. “Minhas composições musicais buscam enaltecer e valorizar a diversidade da nossa terra e o desejo de reflexão sobre a importância da preservação. Quando canto sobre a Amazônia tento um fazer artístico para além do entretenimento”, comenta.

Produção

A gravação do CD foi em São Paulo, no Estúdio Arsis, do engenheiro de som Adonias Jr. uma referência em produções nacionais de destaque internacional. “Acredito que uma produção amazônica gravada num lugar tão conceituado poderá nos colocar em lugar de destaque em muitos sentidos”, explica a artista.

Quem assina a produção musical do CD é o músico e produtor musical Fi Maróstica, que trabalha em produções musicais com ênfase na música brasileira. Na parte rítmica, dito por Ellen como “O coração” do CD, está o baterista, pesquisador e divulgador de ritmos brasileiros, Cléber Almeida, e o pianista Salomão Soares, renomado por prêmios internacionais e sua relação estreita com ritmos tradicionais aliados às influências da música contemporânea.

Sobre a artistas

Ellen Fernandes é musicista e iniciou a carreira estudando canto e violão no centro de educação Cláudio Santoro, em Manaus.

Estudou arranjo e composição e é mestre em Música Popular, na área de Etnomusicologia, pela USP, onde pesquisou a música indígena da etnia Sateré Mawé do Amazonas. Também é socióloga formada pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

O marco inicial da carreira foi o convite do músico e poeta Celdo Braga para cantar no Teatro Amazonas com o grupo musical Raízes Caboclas. Já em São Paulo, diversos shows com a temática amazônica. Em 2016 fechou o Festival Literário de Extrema em Minas Gerais. O primeiro single “Çapó”, fruto de seu processo de aprofundamento das sonoridades indígenas no Amazonas, foi lançado em 2017 nas plataformas digitais.

Em 2018 viajou pela França e Itália, nas Ilhas eólicas na Sicília, onde apresentou repertório de músicas Amazônicas e do cancioneiro popular brasileiro. Em 2019 apresenta show no circuito Sesc em São Paulo com canções autorais e do cancioneiro amazônico. É tema de carnaval do Sesc Santo Amaro com o show “Cortejo do Norte”.

