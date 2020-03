Filme ‘Dolittle’ será exibido gratuitamente na terça-feira (3) no Mana

A sala de cinema é inteiramente adaptada à presença das crianças, com iluminação e sonorização adequadas. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O filme escolhido por votação popular para ser exibido gratuitamente no projeto CineMaterna, no Manauara Shopping, foi a aventura “Dolittle”, estrelado pelo ator Robert Downey Jr. A exibição vai acontecer nesta terça-feira às 14h.

A sessão é gratuita para pai ou mãe com um bebê de até 18 meses e mais um acompanhante. Os pais podem ficar tranquilos, pois, a exibição do filme é absolutamente confortável para os pequenos. A sala de cinema é inteiramente adaptada à presença deles, com iluminação e sonorização adequadas às crianças.

Além disso, estarão disponíveis ao público um espaço exclusivo e itens para a troca de fraldas. A sala também vai contar com uma área com o chão emborrachado.

O número de ingressos é limitado à quantidade de lugares disponíveis na sala e para ter acesso é só pegar, por ordem de chegada, os ingressos na bilheteria no cine Play Art.

Sobre o filme

Depois de perder a esposa, sete anos antes, o excêntrico Dr. John Dolittle, famoso médico e veterinário na Inglaterra da Rainha Victoria, se isola atrás em sua mansão, com a companhia apenas de sua coleção de animais exóticos. Mas quando a jovem rainha fica gravemente doente, Dolittle é forçado a partir em uma aventura épica para uma ilha mítica em busca de uma cura, recuperando suas habilidades e sua coragem enquanto cruza velhos oponentes e descobre criaturas maravilhosas.