Exaltando raízes nortistas, espetáculo ‘Mestiçagem’ estreia em Manaus

Manaus - Com o objetivo de dar visibilidade e fomentar as raízes do povo nortista, o espetáculo “Megaçitsem/Mestiçagem" estreia nesta semana no Teatro da Instalação, localizado na rua Frei José dos Inocentes, Centro Histórico de Manaus. As apresentações do espetáculo acontecem na quinta-feira (5) e sexta-feira (6), sempre às 20h. O acesso é gratuito.



A pesquisadora em dança e idealizadora do espetáculo, Francis Baiardi, conta que está há alguns meses imersa junto a uma equipe de artistas-colaboradores, provocando investigações e experiências que norteiam narrativa da obra. Para Francis, é mais importante do que nunca estabelecer diálogos significativos em um processo de criação.

O espetáculo busca exaltar as origens do povo nortista | Foto: Rosana Brito Baré

“Mestiçagem é uma obra de criação e produção em dança contemporânea que fala acerca de questões urgentes e relevantes para o povo brasileiro, um país miscigenado, de uma infinidade de línguas, com características físicas e culturais distintas, que vivem aspectos geográficos e recursos dissemelhantes, porém com raízes profundas nas quais precisam ser colocadas em evidências através da arte/política nos dias atuais”, conta a diretora.

O trabalho mostra um Brasil nortista, negro, "caboco", indígenas, trazendo à tona narrativas que nos afirmam e conscientizam em relação às raízes do Norte.

Resistência

A obra é o mais novo espetáculo da Contem Dança Cia, contemplada pelo edital de residência artística do SESC Amazonas 2019. A direção é assinada por Francis Baiardi; a assistência de direção é de Leonardo Scantbelruy; o elenco é composto por Agostinho Ferreira, Layla Driely e Vitor Rocha.

Segundo o intérprete Agostinho Ferreira, o espetáculo "é a voz que grita resistência. Resistência a esse governo corrupto e a essa sociedade hipócrita. A voz que gritava, que grita e ainda gritará", ressaltou o artista.

Já para a atriz Layla Direly, "Mestiçagem" busca apresentar a história brasileira "não contada pelos livros de história".

"Mestiçagem é a história do Brasil que não foi contada pelos colonizadores, é a imposição,a repulsa, a dor dos povos sofridos e da escravidão. A primeira vez em que participo de uma obra que me faz pensar como artista e como ser humano todos os dias", contou Layla.

A equipe é composta por grandes artistas amazonenses | Foto: Rosana Brito Baré

Somando isso, o ator Vitor Rocha ressalta no sofrimento que os povos escravos brasileiros foram submetidos. "Mestiçagem é mistura, é dor, sofrimento. Mistura oriunda de estupro e tráfico. A dor da diáspora, a travessia do Atlântico, deixar sua terra, deixar os seus. O sofrimento do açoite, da perda. Da escravidão", comentou Vitor.

Uma rede de artistas e colaboradores somam e partilham seus saberes. Samantha 'Spantalha' Silva ministra as aulas de Capoeira, Fidelis Baniwa e Rose Baré o Nheengatu, Leo Scantbelruy o corpo/voz, além da principal provocadora, a diretora Francis Baiardi, que tece o enraizar e o desabrochar da cena.



Apesar de ser uma temporada de estreia, os artistas já puderam sentir a receptividade do público quando apresentaram em caráter de ensaio aberto no final de 2019, na Escola de Artes e Turismo (ESAT) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e na Sala de Dança do SESC.

O espetáculo tem estreia nesta quarta-feira (4) | Foto: Rosana Brito Baré

A equipe

Além disso, a equipe conta com direção musical de Eliberto Barroncas, composições e músicas de Puranga Pesika e Watasara Fidelis Baniwa, Samantha Spantalha. A criação cenográfica e de figurino ficam sob domínio respectivamente de José Batista e Diego Batista. A iluminação é comandada por Daniel Braz. O registro fotográfico é de Rosana Brito Baré. E Rosana Brito, Amanda Pinto e Vitor Rocha auxiliam Francis como assistentes de produção.