Do psicodélico ao sinfônico: ‘Pink Floyd Experience’ chega ao Studio 5

Manaus - Com o intuito de provocar uma verdadeira imersão musical e visual por meio das histórias e mentes de David Gilmour e Roger Waters, o ‘Pink Floyd – Experience In Concert’ promete emocionar os amazonenses que foram conferir o espetáculo no dia 14 de março, a partir das 21h, no Studio 5 Centro de Convenções, localizado na avenida Rodrigo Otávio, Distrito Industrial I.

Além de efeitos visuais, projeções em Mapping 3D e um palco temático, o show conta com orquestra ao vivo regida por um maestro, que agregam ainda mais qualidade e elevam o nível musical ao espetáculo, trazendo a experiência “In Concert” aos olhos e ouvidos de todos expectadores.



Segundo a produção será uma apresentação que ficará na memória de todos os amazonenses.



“O público pode esperar uma verdadeira viagem no tempo com as fases e músicas mais importantes desta grande banda, em um espetáculo que promete emocionar a todos”, confirmou a produção do evento.



O “Pink Floyd Experience” é composto por Fernando Garcia Torres Meira nos vocais principais Rodrigo Teixeira Barbosa de Vasconcelos como baixista e segunda voz, Pedro Mendes na guitarra, Victor Gomes na bateria, Willians Sousa Alves nos teclados e Mariana Nunes como backing vocal.



A banda conta que os fãs de carteirinha de Pink Floyd não precisam se preocupar pois o espetáculo garante que não faltarão grades sucessos em seu repertório, tais como: “Mother", “Wish You Were Here", “Time", “Another Brick in te Wall", dentre outros.



Pink Floyd - a banda homenageada

Pink Floyd foi uma banda londrina de rock formada em 1965, que atingiu sucesso internacional. As composições do grupo foram marcadas pelo uso de letras filosóficas, experimentações musicais, encartes de álbuns inovadoras e shows elaborados. O Pink Floyd é um dos grupos de rock mais influentes e comercialmente bem-sucedidos da história.



A banda foi fundada pelos estudantes Syd Barrett (como guitarrista e vocalista), Nick Mason (como baterista), Roger Waters (como baixista e vocalista) e Richard Wright (como tecladista e vocalista).



Fundada em 1965, os integrantes inicialmente, tornaram-se populares tocando no cenário underground londrino, no fim dos anos 60. Sob a liderança de Barrett, lançaram dois singles de sucesso e um bem-sucedido álbum de estreia, The Piper at the Gates of Dawn, de 1967.



David Gilmour foi integrado como o quinto membro em dezembro de 1967, enquanto Barrett saiu, em abril de 1968, por motivos, até hoje, controversos.

A partir deste período, a banda se readaptou, com a crescente ascensão de Waters como letrista e autor por trás dos conceitos de álbuns os quais tornaram-se notórios por parte do público e crítica, como The Dark Side of the Moon (1973), Wish You Were Here (1975), Animals (1977) e The Wall (1979).



Repercussão no Brasil



Apesar da banda Pink Floyd nunca ter pisado em solo brasileiro, o ex-integrante Roger Water ainda levanta uma legião de fãs brasileiros. No ano de 2018, Roger Waters balançou as estruturas do Brasil quando realizou um show em São Paulo.



O músico ex-Pink Floyd passou pelo país com a turnê Us + Them e trouxe diversas opiniões políticas e polêmicas, como quando exibiu uma foto do então candidato à presidência Jair Bolsonaro em uma lista de políticos “neofascistas” no seu telão. Ele também veiculou a hashtag #EleNão nos shows brasileiros.

Roger Waters em Manaus

Roger Waters apresentou sua ópera "Ça Ira" no 12º Festival de Ópera de Manaus. As apresentações de Ça Ira foram realizadas no Teatro Amazonas nos dias 15, 22 e 24 de abril de 2008.

A ópera foi a primeira de Waters e contava um episódio da Revolução Francesa. O trabalho levou dez anos para ficar pronto e foi lançado em CD em 2005, ano em que também foi encenado pela primeira vez, em Roma.

Nova turnê de Waters

Conforme Waters contou à imprensa, a turnê This Is Not a Drill (Isso Não É um Teste) programado para o segundo semestre, o artista promete repetir a receita. “A nova turnê será ainda mais política do que ‘Us + Them’ – mais política e mais humana. À medida que o relógio corre mais rápido até a extinção, parecia uma boa ideia fazer barulho a respeito. Por isso, vou para a estrada. Sendo franco, precisamos mudar a forma como nos organizamos como humanidade – ou morreremos”, comentou Waters.

Ingressos

Os ingressos estão sendo vendidos nas lojas Ramsons (shoppings Amazonas, Manauara, Sumaúma, Grande Circular e Studio 5) e, também, por meio do site Shop Ingressos. Os valores, a depender do setor, variam de R$ 70 a R$ 150.

Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (92) 98216-3787.