Banda Supercombo se apresenta em Manaus com show ‘Adeus, Aurora’

Manaus - A banda de indie rock e rock alternativo Supercombo volta para Manaus para mais um show, que acontece no dia 1º de maio (sexta-feira), no Teatro Manauara, localizado no Shopping Manauara, bairro Adrianópolis. O evento é promovido pela Ícone Produções.

A banda apresentará para os fãs manauaras o repertório de seu mais recente trabalho ‘Adeus, Aurora’ lançado em 2019, além de sucessos que marcaram sua carreira como Piloto automático e Amianto.

Além de apresentações em casas de shows, a banda participa de festivais pelo País e já se apresentou em grandes festivais como João Rock, Lollapaloza Brasil e Planeta Atlântida.

Supercombo apresenta a turnê 'Adeus, Aurora' em Manaus | Foto: Divulgação

Os ingressos do 1º lote de pista (meia-entrada) estão à venda no valor de R$60 e área vip (meia-entrada) R$90 no site Shopingressos.com.br e nas Óticas Diniz do Amazonas Shopping, Manauara, Sumaúma Park Shopping e Shopping Grande Circular.

Sobre a banda

Criada no início de 2007 no Espirito Santo, a Supercombo conquistou um importante espaço na música brasileira. A banda é formada por Leo Ramos (voz e guitarra), Pedro “Toledo” Ramos (guitarra), Carol Navarro (baixo) Paulo Vaz (teclados), e André Dea (bateria). O grupo traz um repertório autoral, que fala sobre conflitos pessoais, dilemas do dia a dia e emoções que circulam a vida de todas as pessoas. A banda lançou em 2014 um de seus maiores sucessos a canção “Piloto Automatico” sucesso nas redes sociais e nos serviços de streaming, conquistando o título de segunda música mais compartilhada no Spotify.

Os ingressos para o show estõ sendo vendidos nas Óticas Diniz | Foto: Divulgação

Em 2015 a banda participou da segunda edição do programa Superstar da Rede Globo, apresentado por Fernanda Lima.

Em Dezembro de 2018 aconteceu o lançamento oficial da HQ “Adeus, Aurora”, uma revista em quadrinho ligada ao próximo álbum da Supercombo. O lançamento ocorreu na CCXP 2018. Adeus, Aurora, é um quadrinho que retrata as aventuras de Aurora, uma garota que descobre um terrível segredo sobre sua família e precisa correr contra o tempo para salvar a si mesma e aos outros.

O quadrinho foi desenhado pelo ex-integrante da banda Jean Diaz, que atualmente trabalha para a Marvel e DC Comics. O quadrinho da Supercombo foi feito em paralelo com o novo disco, para que fosse possível consumi-lo com uma trilha sonora que representasse, de forma não cronológica.

Serviço

O que: Supercombo em Manaus

Quando: 1º de maio

Onde: Teatro Manauara (Shopping Manauara)

Quanto: Pista R$ 60 | Área VIP R$ 90

À venda no site Shopingressos e Óticas Diniz (Amazonas, Manauara, Sumaúma, Grande Circular).

*Com informações da assessoria.