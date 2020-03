BBB 20: Victor Hugo fica aos prantos após eliminação de Guilherme

Victor Hugo, que já declarou que é apaixonado por Guilherme, se acabou de chorar após a eliminação do modelo no paredão desta terça-feira (3), no Big Brother Brasil 2020 (BBB 20). Mari Gonzalez foi consolar o amigo. "Estou aqui com você", disse.

Victor, então, se mostrou chateado por Guilherme ter deixado seu escapulário para a namorada Gabi, e não ter deixado nada para ele. "Não foi o nosso jogo. Eu entendi bem o discurso do Tiago [Leifert, apresentador]. Ele não deixou nada para mim. Eu fiquei só com a foto", lamentou Victor Hugo, chorando copiosamente.

"Mas não precisa de nada, você tem suas memórias", disse Mari Gonzalez. Gizelly também apareceu para tentar consolar Victor Hugo. "Eu sei que não sou tão bonita quanto o Gui, mas vou tentar suprir", brincou.