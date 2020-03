Roberta Miranda, Guto Lima e mais quatro atrações na sexta em Manaus

Manaus (AM) - A “Rainha Sertaneja” Roberta Miranda e o “Rei do Arrocha”, Guto Lima, são as grandes atrações de “O Encontro” que a Arsenal Produções preparou para esta sexta-feira (6) em homenagem ao Dia Internacional da Mulher (comemorado no próximo dia 8 de março).

Além deles, outros grandes nomes da música popular como Berg Guerra, Sandrinha Andrade, Marcos Ariggó e o DJ Renato Rocha, estão confirmados para a grande festa que inicia às 20h, no Balneário Festa Clube, em Manaus. Informações sobre ingressos, mesas e camarotes por meio do 98119-1111.

Para “O Encontro”, Roberta Miranda vai presentear seus fãs com MOMENTS, nome da atual turnê da cantora e compositora. O novo show teve estreia dia 28 de setembro de 2019, no palco do Tom Brasil (São Paulo, capital) e desde então tem percorrido todo o Brasil.

A eterna “Rainha da Música Sertaneja” mostra uma apresentação impecável baseada em diversos momentos especiais (o que dá origem ao título do espetáculo).

No repertório, a artista contempla seus maiores sucessos, músicas novas, grandes clássicos sertanejos, além de uma releitura diferenciada da canção “Como uma Onda no Mar”, de Lulu Santos.

Exemplo de mulher e artista

Com um estilo inconfundível e prezando sempre a qualidade em tudo o que faz, Roberta Miranda tem uma história de vida marcada por lutas e desafios, situações que soube administrar e transformar em conquistas marcantes. Uma vencedora que desde a década de 80 tem quebrado barreiras e superado preconceitos.

São mais de 30 anos de história da cantora, compositora, multi-instrumentista, escultora e pintora, considerada uma das principais vozes da música nacional de todos os tempos.

Consagrada pelo público com o título de “Rainha Sertaneja”, a artista já vendeu mais de 22 milhões de discos e foi a primeira a vender acima de 1.750.000 cópias no disco de estreia, entre outros destaques.

Atualmente, a soma de seus vídeos no YouTube ultrapassa 146 milhões de views. Seu público na internet é 85% feminino, sendo majoritário entre 18 a 24 anos.

Serviço:

O quê? “O Encontro” com Roberta Miranda, Guto Lima, Berg Guerra, Sandrinha Andrade, Marcos Ariggó e o DJ Renato Rocha

Onde? Balneário Festa Clube - Av. Desembargador João Machado, 5582 - Alvorada 1 ou Estrada dos Franceses

Quando? 6 de março – a partir das 20h

Quanto? Ingressos: R$ 35,00/ Mesa R$ 400,00/ Camarote R$100,00

Pontos de venda: ingressofly.com; secretaria do Balneário Festa Clube; Via Uno (Amazonas Shopping, Manauara, Sumaúma e Shopping Grande Circular); Escritório da Arsenal Produções no Parque 10.

*Com informações da assessoria