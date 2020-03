Festival Amazonas Jazz reúne artistas premiados em Manaus

Manaus- Com line-up recheado de atrações nacionais e internacionais, a 10ª edição do Festival Amazonas Jazz , que ocorre de 21 a 29 de março, destaca-se por reunir em Manaus alguns dos principais nomes do cenário jazzístico atual, entre eles artistas indicados e vencedores do Grammy, a maior premiação da indústria fonográfica mundial.



O trompetista e flugelhornista Randy Brecker, natural da Pensilvânia, Estados Unidos, é um destes nomes. Por mais de quatro décadas, o músico ajudou a moldar o som do jazz, R&B e rock contemporâneo, acumulando 19 indicações e sete troféus do Grammy.

No Amazonas Jazz, ele fará parte do espetáculo de encerramento, tocando ao lado da Amazonas Band, a grande anfitriã do evento. Na mesma noite, também se apresenta a intérprete, compositora e pianista, Leila Pinheiro, uma das maiores estrelas da música popular brasileira.

Assim como Brecker, o badalado trompetista norte-americano, Keyon Harrold, é uma das atrações premiadas com o Grammy. Descrito pelo virtuoso do jazz Wynton Marsalis como “o futuro do trompete”, o músico nascido em Saint Louis, no Missouri, apresenta-se com seu quinteto pela primeira vez em solo brasileiro, na segunda noite do festival, que será aberta pela cantora amazonense Karine Aguiar, com seu projeto “Jungle Jazz”.

Na lista de atrações premiadas, consta um representante brasileiro: o Trio Corrente, vencedor de dois cobiçados gramofones dourados o Grammy Awards e o Latin Grammy, na categoria de Melhor Álbum de Jazz Latino por “Song For Maura”, uma parceria com o saxofonista cubano, Paquito D’Rivera. O show do grupo paulista ocorrerá no dia 25 de março, a partir das 20h, no Teatro Amazonas, e será seguido pela apresentação de Marcelo Coelho & Mclav.In. e quarteto, com participação especial de MC Kamau e DJ Raffa Santoro.

Outro vencedor do Grammy é o baterista Jeff “Tain” Watts, de Nova York. O artista, duas vezes eleito o melhor baterista em atividade pelo público da prestigiada revista norte-americana “Down Beat”, já tocou ao lado da nata do jazz, incluindo os irmãos Wynton e Branford Marsalis, além de Betty Carter, Michael Brecker, Alice Coltrane e Ravi Coltrane.

O público amazonense poderá conferir sua performance no dia 26 de março, a partir das 20h, no Teatro Amazonas, mesma noite em que se apresenta o trio do pianista Amilton Godoy em companhia do gaitista Gabriel Grossi, com um repertório eclético que aborda, entre outras estéticas, a música de Villa-Lobos com uma leitura diferenciada.

Quem também se destaca no line-up é o virtuoso do trombone e arranjador norte-americano, John Fedchock, com duas indicações ao Grammy e uma carreira de sucesso que se estende por mais de três décadas como um dos maiores artistas de jazz de Nova York. Fedchock é considerado um dos grandes arranjadores da história do jazz, tendo alcançado notoriedade como responsável pelos arranjos da lendária big band de Woody Herman.

A apresentação do artista no Festival Amazonas Jazz ocorrerá no dia 27 de março, a partir das 20h, no Teatro Amazonas. Antes dele, o público poderá conferir o concerto do guitarrista, compositor e arranjador, Bruno Mangueira e quarteto, que abre a noite de espetáculos.

Fechando a lista, o porto-riquenho Edsel Gomez, um dos principais pianistas de jazz latino do mundo e também indicado ao Grammy, desembarca na capital amazonense com o grupo Triumvirate, que faz show no dia 28 de março, após apresentação do quinteto liderado por um dos maiores nomes do trompete no Brasil, Daniel D’Alcântara.

Ao todo, o palco do Teatro Amazonas receberá 16 espetáculos, dois por noite, ao longo do festival de jazz. Os ingressos já podem ser adquiridos na bilheteria do teatro e no site Bilheteria Digital ( www.bilheteriadigital.com ) por valores que variam de R$ 20 a R$ 80.

*Com informações da assessoria