Animação, drama e comédia; acompanhe as estreias nos cinemas de Manaus

Manaus - O mês de março chegou e com ele filmes muito esperados pelo público. A animação “Dois irmãos: Uma Jornada Fantástica”, o drama francês “Os Miseráveis” e a comédia brasileira “Solteira Quase Surtando" são os principais filmes que abrem a temporada de estreias do cinema de Manaus, a partir desta quinta-feira (5).



“Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica”

A mais nova animação dos estúdios Pixar – responsável por quebra de recordes de bilheteria e vencedores de vários Oscars como "Toy Story", "Valente", "Os Incríveis" e outros – traz para as telonas uma história que promete emocionar todas as gerações.

A Pixar já fez filmes sobre brinquedos, peixes, robôs no espaço e carros. Agora, o estúdio de animação está entrando no universo de pais e filhos com o novo. Embora o filme esteja situado em um mundo de fantasia habitado por elfos, unicórnios, duendes e centauros, o enredo é profundamente pessoal para o roteirista e diretor Dan Scanlon.

Scanlon contou à imprensa que baseou seu filme em um desejo dele e do irmão de conhecer o pai, que morreu em um acidente de carro quando eram crianças.

“É totalmente uma terapia pela qual não posso acreditar que a Pixar pagou. É a cara dela querer fazer algo tão pequeno, real e verdadeiro. Eu não consigo pensar em outro local onde poderíamos ter realizado algo assim e receber o apoio que tivemos durante todo esse tempo", brincou o cineasta.

O diretor levou o irmão para ver o filme, e a emoção não se conteve. “Ele me deu o abraço mais longo de sua vida e da minha. Não houve muitas lágrimas envolvidas de imediato, mas, no nosso próprio jeito, foi bem especial e maravilhoso”, confessou Scanlon.

“Os Miseráveis”

Além deste, o filme indicado ao Oscar de Melhor Internacional deste ano intitulado “Os Miseráveis” também chega às telonas manauaras. Considerado como o “irmão francês de Bacurau”, o drama acompanha a história de vários personagens na vizinhança pobre de Gavroche (mesmo nome do personagem presente no livro de Victor Hugo) e os três policiais da divisão de Narcóticos encarregados de patrulhá-la durante o dia: o explosivo Chris (Manenti), o imponente Gwada (Zonga) e o novato Laurent (Bonnard).

Gradualmente, o diretor Ladj Ly apresenta a outras figuras-chave da trama: o “Prefeito” (Gamthety), que controla a região cobrando proteção dos comerciantes locais; o jovem Issa (Perica), que está sempre forçando seu pai a buscá-lo na delegacia; o tímido Buzz (Al-Hassan Ly, filho do diretor), cujo drone é uma simples ferramenta de voyeurismo até registrar um incidente de violência; e Salah (Kanouté), que, depois de uma vida de crimes, converteu-se em uma espécie de líder espiritual da região.

Apesar de ter perdido para o imbatível coreano “Parasita” no Oscar 2020, o filme não perde a capacidade de provocar sentimentos de reflexão para o telespectador. “Os Miseráveis” conta com 84% de aprovação pelos críticos especializados do site Rotten Tomatoes e 88% de aprovação pelo público em geral.

“Solteira Quase Surtando”

O que acontece quando a vida de uma solteira convicta vira de cabeça para baixo e ela se vê em uma realidade totalmente diferente? É o que o público vai poder conferir no longa “Solteira Quase Surtando”, que tem sessões de pré-estreia neste domingo (8) em Manaus – especialmente por conta do Dia Internacional da Mulher.

Com direção de Caco Souza (“400 Contra 1”) e roteiro de Mina Nercessian, o filme acompanha a rotina de Bia (Mina Nercessian), uma mulher independente, de 35 anos, que nunca ligou para tradições como o casamento.

Tudo muda quando ela descobre que está entrando numa menopausa precoce e sua fertilidade está com os dias contados. De repente, ela se vê com seis meses para encontrar um parceiro e engravidar. Disposta a encontrar um pai para o filho a qualquer custo, Bia se aventura em baladas como a “festa do desencalhe” e em encontros românticos “inesperados” no supermercado.

O cineasta possui larga experiência em curtas, documentários e filmes publicitários no Brasil e no exterior. Seu primeiro longa de ficção foi “400 contra 1” (2010), sobre a história do Comando Vermelho.