Web reage com hashtag #babunãoéescravo após declaração de Marcela

Mais uma integrante do “BBB 20” foi acusada de racismo pela web. Uma fala polêmica de Marcela sobre Babu deu o que falar e a tag “Babu não é escravo” ficou entre as mais comentadas do Twitter na tarde dessa quarta-feira (4).

Em conversa entre integrantes do grupo VIP, Marcela diz que tem dó de Babu, já que ele está há várias semanas na xepa. Mas, logo em seguida, ela diz, ácida: “Ou a gente põe no paredão e ele pode comer o que quiser”, pensando em eliminar o brother para que ele não passe mais aperto com comida.

Na mesma conversa, Daniel , “namorado” de Marcela, diz: “Não vejo a imagem do Babu aqui [VIP], eu vejo lá [xepa]”. Alguns internauta chegaram a dizer que a médica teria dito para trazer Babu para o VIP para arrumar a cozinha para eles, o que tornaria o caso ainda mais sério. Mas houve controvérsia sobre essa fala, já que o áudio não é dos melhores e outra interpretação é que ela disse: “Trazer para cá para arrumar confusão”.