Lorenzo Fortes terá show em homenagem ao Dia Internacional da Mulher

Manaus - Com a proposta de um show acústico, romântico e intimista, totalmente diferente do que os fãs estão acostumados, Lorenzo Fortes apresenta show em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. O evento acontece neste sábado, 7 de março, a partir das 21h, no Botequim Bar, localizado na Rua Barroso, no bairro Centro.

Conhecido no mundo da música sertaneja local, Lorenzo tem conquistado fãs a cada nova apresentação. O show terá uma hora e meia de duração passando por diversos estilos musicais. "Vamos tocar da MPB aos clássicos do sertanejo, rock brasileiro e internacional, e claro composições autorais para tornar o show ainda mais especial", antecipa Lorenzo Fortes.

A iluminação e a cenografia são exclusivas para receber o público e seus convidados especiais. Entre eles, Raylla Araújo, Zezinho Correa, Maestro Manoel Passos e Bel Martine, que se reúnem para exaltar e homenagear a força das mulheres.

“Será um repertório bem especial, preparado exclusivamente para essa noite, iremos relembrar alguns clássicos da música brasileira”, comenta o produtor executivo, Neto Batucada.

A seleção musical da noite foi pensada com carinho em cada detalhe.“Dentro do próprio estilo de cada um, Raylla com a música popular geral, Zezinho entre regionais e MPB, Manoel e Bel com a MPB, e Lorenzo fazendo uma viajem entre esses estilos”, complementa.



*Com informações da assessoria