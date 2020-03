Cantora Margareth Menezes lança clipe de 'Querera' nesta quinta (5)

A cantora e compositora Margareth Menezes lança o clipe de “Querera” nesta quinta-feira (5) no canal oficial do YouTube. A música de seu novo disco “Autêntica”, será apresentada no show de lançamento nesta sexta, sábado e domingo, no Sesc Vila Mariana.

Com animação, ilustração e direção de Fabricio Lima, o clipe resgata detalhes das memórias de Margareth Menezes, interagindo com questões do mundo atual, resgates emotivos de sua vida, de sua maneira de pensar e se relacionar com a vida.

Para o diretor o clipe também é um encontro, uma oportunidade de contar uma história atual, forte e cheia de inspirações, representada ali por Margareth Menezes e Nabiyah Be (autoras da canção) e tantas outras pessoas. A luta diária, e muitas vezes invisível, de muitos brasileiros. Luta pelo direito ao trabalho e pelo direito de viver em paz.

Confira na íntegra o videoclipe

| Autor: Reprodução

*Com informações da assessoria.