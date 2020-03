Hip-hop do Norte: Ana Lu e Atitude Cordial lançam novo clipe

O hip-hop dominou o cenário musical no Brasil e a região Norte não ficou de fora. A cantora roraimense Ana Lu e o grupo de rap rondoniense Atitude Cordial lançaram a enérgica (e chiclete) single Celebrar com um clipe que já é uma das maiores produções de Porto Velho.

Com direção de Bruno Corsino, responsável pela premiada Fita Crepe Produções, especialista no audiovisual musical em Rondônia, o clipe nos apresenta a cidade de Porto Velho/RO em um animado rolê old school entre amigos, com direito a jipe, gravação de música e tatuagem, curtindo noite a dentro até o amanhecer.

Confira na íntegra aqui:

| Autor: Reprodução

Música disponível em todas as plataformas digitais: http://bit.ly/2vAnV2r

O feat com os talentosos do Atitude Cordial é uma produção do dj Wilkken e a música é autoria de Ana Lu, destaque do reggae na região Norte que entrou em 2020 mostrando sua versatilidade como compositora também de música pop. Ambos artistas já preparam novos lançamentos, acompanhem.

Ana Lu: https://www.instagram.com/oficialanalu | https://www.palcomp3.com.br/oficialanalu

Atitude Cordial: https://www.instagram.com/a.t.i.t.u.d.e_c.o.r.d.i.a.l

Fita Crepe Produções: https://www.instagram.com/fitacrepe

*Com informações da assessoria.