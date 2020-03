‘Mulheres em evidência’ é tema de exposição fotográfica em Manaus

Manaus - Com o objetivo de homenagear e encorajar mulheres a protagonizarem sua própria vida e história, a exposição fotográfica, intitulada “Psiqué”, de autoria da artista amazonense Lorena Souza, estreia neste sábado (7), no Bar Cervantes, localizado no Largo São Sebastião, no Centro Histórico de Manaus. O ensaio fotográfico fica em exposição até o dia 30 de março.

O público do evento terá acesso gratuito à exposição e, opcionalmente, poderá usufruir das conveniências comercializadas no bar (alimentos, bebidas e música), conforme os preços estabelecidos pelo estabelecimento.

A exposição pretende ser regularmente itinerante no perímetro urbano, podendo crescer em número de fotos, de acordo com a capacidade de cada local onde ocorram as próximas edições, até o final deste ano.

Ao todo, dez mulheres foram personagens da exposição | Foto: Lorena Souza

Segundo a idealizadora da exposição, Lorena Souza, de 27 anos, a ideia surgiu após conhecer a história de uma das personagens ilustradas na obra que será exposta.

“Conheci uma mulher que é uma personagem incrível e, a partir dessa personagem, surgiu a ideia de fotografar mulheres em seu cotidiano de trabalho, desempenhando seus papeis, e ainda ressaltar suas qualidades, homenageando e incentivando outras mulheres também. Às vezes, precisamos de apenas um empurrãozinho”, comentou Lorena.

Lorena registrou mulheres em profissões onde há a predominância masculina | Foto: Lorena Souza

Ao todo, Lorena reuniu dez depoimentos de dez mulheres da capital amazonense. Fotos que registraram os papeis sociais de cada uma delas como profissionais de serviços de construção, artistas circenses, artistas de grafite, historiadas, por exemplo.

A estreia

Lorena conta que, apesar de trabalhar com fotografia há cinco anos, este é o primeiro trabalho de exposição.

“Eu trabalho há cinco anos com fotografia. O interesse surgiu quando fui convidada, por um amigo, a participar de uma saída fotográfica que ocorreu na praça Jefferson Peres, no Centro de Manaus. Lembro que fiquei muito encantada com todos aqueles equipamentos. A partir dessa admiração, surgiu a enorme vontade de aprender sofre a arte da fotografia. Já fiz algumas exposições fotográficas com outros artistas, mas esta é a minha primeira exposição individual”, confessou a artista.

Kevellyn, historiadora | Foto: Lorena Souza

A representatividade feminina na arte

Lorena contou também que, apesar da figura da mulher estar bastante presente em grandes obras artísticas, a mulher ainda sofre bastante coma “invisibilidade”.

“Nós podemos ver a figura da mulher presente na arte como as pinturas, esculturas, ilustrando um período histórico específico. Porém, a mulher não era bem aceita como artista se resgatarmos alguns anos atrás. Hoje, ver a mulher como produtora de obras artísticas é uma grande conquista. No passado, para poder vender um quadro, ou ser aceita como artista, o marido, irmão ou uma figura masculina precisava assinar aquela obra. Hoje, nós estamos colhendo muito dessa luta, das mulheres que lutaram para conquistar espaço”, contou a fotógrafa.

Teffy Rojas, artista circense | Foto: Lorena Souza

Lorena ainda acrescenta que ainda existem preconceitos e machismos no espaço em que a mulher está inserida.

“Apesar de todas essas conquistas, existem espaços em que muitas mulheres são subjugadas. Por exemplo, em profissões que são considera profissões só de figura masculina. Esta exposição veio para ilustrar mulheres que são personagens incríveis como também para incentivar quem já está nestas profissões consideradas majoritariamente masculinas e quem tem sonhos em participar de atividades destes ramos”, ressaltou Lorena.

Outros projetos

Além de fotógrafa, Lorena também trabalha em outras vertentes artísticas, como pintura e escultura.

“Eu trabalho com várias linguagens artísticas. Já participei de exposições coletivas onde apresentei outros trabalhos que realizo como pintura, quadrinho e escultura, além de uma exposição coletiva em 2013 chamada Natal em Quadrinho, na Galeria do Largo, uma exposição coletiva sobre os Anos 80 que aconteceu em 2014, na biblioteca provisória no Largo São Sebastião”, comentou Lorena.

Além de fotógrafa, Lorena é pintora, escultora e quadrinista | Foto: Igo Rafael

A artista também participa de coletivos quadrinistas como o Matinta’s HQ (coletivo composto por apenas artistas mulheres), e da Ajuri’s Comics, coletivo que lançou em 2018 a primeira edição no Festival Internacional de Quadrinhos (FIQ) – evento bienal que acontece em Belo Horizonte, o maior evento do gênero na América Latina, considerado como a “Comic Con Brasileira”.