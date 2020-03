3º Bloco da Tombação acontece no dia internacional da mulher em Manaus

Manaus - O Bloco da Tombação, evento LGBT+ do Coletivo de arte e cultura '‘’Miga, Sua Lôca!’’ Cultura Diversidade' está chegando em sua 3ª Edição na Rua José Clemente, no Centro de Manaus, no dia 8 de Março (Domingo – Dia Internacional da Mulher) às 15h.

O evento que acontece desde 2018, está vindo com a edição "Rolê no Vidigal" com entrada gratuita, muito funk, brega funk e uma pitada de pop. Não faltarão as músicas que o público gosta.

Em 2020, o Bloco da Tombação fechou parceria com a campanha Nacional "Não é Não!" cuja Embaixadora do Amazonas é Marília Freire. Ações como distribuição de adesivos às mulheres e cartilhas marcarão esta edição do evento.

Uma intervenção realizada pelo Movimento '8M Manaus' também está programada para acontecer: as artistas Kely Guimarães, Lucinha Cabral, Mulheres In Rima e Elisa Maia estarão juntas trazendo, além de música, conscientização sobre machismo, racismo e LBTfobia. Além disso, outra intervenção artística que fica a cargo do 'Banzeiro Feminista com Raescla Ribeiro e Júlia' também está programada.

Durante o evento, as picapes ficam no comando dos Dj's: P13TR4, Jacky, Pan Dean, Rainer Muller e Naty Veiga.

Fazendo muita performance no palco, o grupo de dança LGBT+ 'Arte Rebelde' tem presença confirmada no 3º Bloco da Tombação.

E pra finalizar o evento, o rapper queer Amazonense Lua Negra e Dj Yullio.

O evento contará também com uma Batalha de 'Vogue' (uma dança moderna estilizada que se caracteriza por posições típicas de modelos e movimentos corporais definidos por linhas e poses) que premiará o 1° lugar com R$100,00 (cem reais em dinheiro).

Serviço

Evento: Bloco da Tombação 3ª Edição – 'Rolê no Vidigal'

Quando: 08 de Março de 2020 (dia internacional da mulher)

Hora: 15h às 00h00

Local: Rua José Clemente - No trecho entre a Avenida Eduardo Ribeiro e rua Joaquim Sarmento)

Preço: Entrada gratuita

*Com informações da assessoria.