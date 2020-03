Ingressos para Festival de Parintins estão quase esgotados

Quem quiser ir ao Festival Folclórico de Parintins esse ano e ainda não comprou ingresso precisa correr . De acordo com a Amazon Best, operadora oficial de pacotes para a festa, os acessos para quase todos os setores do Bumbódromo já estão esgotados. "Chegamos a 97% das vendas, vários setores já estão todos vendidos. Só temos o setor de cadeira T2 disponível para as três noites" afirma o produtor da operadora, Diego Oliveirah.

Pacotes Aéreos

Ainda segundo Oliveirah, os pacotes de voos para Parintins por meio da Gol Linhas Aéreas serão disponibilizados na próxima semana, com diversos horários e valores. "Fechamos o 4° ano de operação aérea com a Gol. Nossos clientes irão desfrutar de uma viagem rápida ( 40 minutos) e segura a bordo de um Boing 737-700", adianta.

Os voos para a Ilha por meio da parceria Gol e Amazon Best vão iniciar partir no dia 25 de junho e está sendo projetado um espaço exclusivo no aeroporto de Parintins para melhor recepcionar os clientes da operadora.

Feijoada Planeta Boi

A venda de ingressos para a Feijoada Planeta Boi, que este ano está marcado para o dia 11 de abril no Centro de Convenções Vasco Vasques, começa nesta segunda-feira, 9 de março.

O evento oficial, que este ano será repaginado, abre a temporada de festejos bovinos. "Teremos muita inovação na decoração da festa, assinada pela arquiteta Erika Baranda, que vai trazer uma décor moderna e arrojada, sem sair das raízes bovinas. As camisas exclusivas são assinadas pelo designer Thiago Sam. O evento começa ao meio dia com várias atrações e feijoada e open bar do início ao fim", adianta Oliveirah.

No line-up do evento, David Assayag, Sebastião Jr, PA Chaves, Edmundo Oran, Batucada e Marujada e apresentações de itens oficiais. Os ingressos serão vendidos ao valor de R$ 200 por pessoa.

Adereços

Além dos ingressos e pacotes, uma série de produtos personalizados para os apaixonados por Boi-bumbá estarão disponíveis na loja da Amazon Best(Rua Nova Prata, 225 - Vieiralves - antiga rua Rio Juruá).

Entre as novidades, cinco modelos de pulseiras de diferentes cores com as principais toadas que embalaram o Festival Folclórico de Parintins. Vendas inicia a partir do dia 12 de março.

Este ano o Festival Folclórico de Parintins acontece de 26 a 28 de junho.

