Banda ‘Vanguart’ retorna a Manaus e anuncia novo single nesta sexta

Manaus – Uma das bandas influentes da “Nova MPB” mais querida pelos amazonenses, retorna mais uma vez a Manaus, para “Vanguart Acoustic Night” nesta sexta-feira (6), no Teatro Manauara, localizado na avenida Mário Ypiranga, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul da cidade. A noite ainda conta com o show de abertura da dupla “Chapéu de Palha” – já entrevistados pelo Portal EM TEMPO.



Após o lançamento do single “Sente”, o vocalista Hélio Flanders contou em primeira mão ao Em TEMPO, que a banda lançará no próximo dia 20 de março, o mais novo single do então agora “trio”, chamado “O Amor é Assim”.

Hélio aproveitou o momento para anunciar que a cidade de Manaus fará parte das cidades que terão os shows registrados para um projeto futuro da banda.

Capa do single 'Sente' lançado final do ano passado | Foto: Divulgação

“Acabamos nos reduzindo a um núcleo de três integrantes. O David está no Canadá e tomara que ele volte logo (risos). O ‘Sente’ foi legal porque foi nossa primeira volta ao estúdio em trio [Hélio Flanders, Reginaldo Lincoln e Fernanda Kostchak]. Aproveito para falar em primeira mão para vocês que no dia 20 de março sai outra música nova chamada "O Amor é Assim". Essa é a segunda música dessa nova fase que pretendemos lançar pouco a pouco até completarmos o disco novo que será lançado talvez no fim deste ano. Estamos começando um projeto de documentário/DVD/Show Ao Vivo e Manaus vai fazer parte deste novo projeto. ”, contou Hélio.

Atualmente, a banda reduziu para três integrantes: Reginaldo Lincoln, Fernanda Kostchak e Hélio Flanders | Foto: Nina Bruno

Hélio ainda contou que este formato de show é a apresentação que mais gosta de fazer.

“Eu acho que acima de tudo o que eu estou muito feliz por sexta-feira é porque o show vai ser um encontro. Vamos estar cara a cara, isso é muito importante. Este formato de show acústico é o que eu mais gosto de fazer hoje. Ele é muito de carne e osso. Estamos ali de verdade, não tem uma bateria no cobrindo. Estamos próximos ao público e isso não tem preço”, ressaltou o cantor.

Com exclusividade ao Portal EM TEMPO , Hélio contou um pouco sobre a trajetória da banda, inspirações, carreira solo e a expectativa de retornar à capital amazonense.



EM TEMPO – Quando surgiu o interesse na música?

Hélio Flanders – Acho que foi na minha primeira vez que ouvi Beatles. Meus pais tinham os vinis em casa. Me lembro de ouvir os clássicos Hey Jude, Let it Be, Help e enlouqueci. Minha irmã que é três anos mais velha que ee, foi a porta de entrada para música, principalmente para o rock n roll. Lembro de ela levar os discos Black Sabbath, Nirvana para casa. Depois acabei seguindo meus caminhos, quando comecei a ouvir The Doors e The Smiths. No Brasil minhas principais referências eram Renato Russo, o Cazuza. Me senti representado pelo que essas pessoas diziam e são pessoas que me acompanham até hoje.

EM TEMPO – O que motivou a ingressar na carreira profissional de músico?

HF – Eu já escrevia poemas. Sempre gostei de poesia. Quando eu ouvia a música, a letra sempre era o principal para mim. Se a letra não mexesse comigo não funcionava. A música foi um modo de trazer o que eu escrevia, meus poemas e sentimentos para a vida real. Acho que a música sempre teve o papel de amplificar o poder da palavra. E nesse sentido acho que o The Doors juntamente na época que eu assisti ao filme da banda vi a força de como aquelas poesias do Jim Morrison cresceram e acho que esse foi o motivo para eu começar a fazer minhas próprias composições.

A banda volta para Manaus após inúmeros pedidos de fãs | Foto: Nina Bruno

EM TEMPO – Como a banda “Vanguart” nasceu?



HF – O Vanguart nasceu de um projeto pretensioso. Eu tocava em uma banda de rock quando tinha 14 anos. A banda acabou, não achava ninguém para tocar comigo. Daí como eu já estava ouvindo muito folk music, Bob Dylan, Johnny Cash, Neil Young. Comecei a tocar sozinho em casa em voz e violão. Esse nome veio de um documentário do Andy Warhol sobre a pop-art [nome denominado de vanguarda artística]. E aí veio esse nome "Vanguart" na cabeça. Era um projeto de um garoto de 15 anos de Cuiabá, totalmente em inglês, com músicas longas. Ele era tão despretensioso que eu achei que eu poderia colocar um nome pretensioso. Calhou de o projeto seguir adiante e esse nome acabou ficando.

EM TEMPO – Em 2016, Você lançou um projeto fora da banda intitulado “Uma Temporada Fora de Mim”. Você pretende lançar um álbum solo?

“Acredito que em algum momento vai acontecer. Assim como o Reginaldo e a Fernanda tem seus projetos solos. Fernanda por exemplo tem o Tzigane [projeto que envolve música eletrônica com música cigana]. Acho que os projetos solos são muito importantes para gente olhar o Vanguart de fora. Quando o Reginaldo lançou o disco em 2015, eu lancei em 2016 e depois voltamos para fazer o álbum ‘Beijo Estranho’. Isso foi muito importante para voltarmos com tudo. Eu não tenho nenhum plano concreto, mas eu acho que em breve faremos alguma coisa. Pois uma coisa não anula a outra. Faz muito bem para o Vanguart os projetos solos. Enquanto eles existirem o Vanguart também vai existir.

Hélio Flanders anunciou que tocará a música inédita no show de Manaus | Foto: Nina Bruno

EM TEMPO – No ano passado a banda se apresentou no Bloco do Eu Sozinho. A repercussão foi tão grande que os fãs fizeram caravana nas redes sociais para retorno do Vanguart a Manaus. Como vocês observam o carinho dos amazonenses?

HF – É algo muito especial, fico até arrepiado ao ouvir isso. É muito louco olhar o Brasil, um país grande e como a gente consegue ser unido ao mesmo tempo. Viemos de Cuiabá que é no meio do país e chegamos a Manaus. É uma conexão muito forte. Eu acredito que o sentimento que eu senti quando tinha 15 anos na minha casa, sozinho em Cuiabá, fosse paixão, medo e solidão eles são os mesmos que vocês sentem aí e isso é muito bonito saber que a gente pode se encontrar para celebrar a nossa proximidade mesmo que tenhamos nossas diferenças. Então um coração gigante para o pessoal de Manaus. Uma cidade que quando a gente vai nós suspiramos. A expectativa está muito alta para sexta-feira. Acho que vai ser uma noite bem bonita

Ingressos

Para os interessados em prestigiar o show podem adquirir os ingressos no site Shop dos Ingressos ou nas loas Óticas Diniz, dos shoppings Amazonas, Manauara, Sumaúma e Grande Circular. Os valores dos ingressos variam de R$ 55 a R$85.