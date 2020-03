Banda The Marcianas é destaque da Feira da FAS no Dia da Mulher

Manaus - A banda The Marcianas , composta integralmente por mulheres, é a atração principal da 20ª Feira da Fundação Amazonas Sustentável (FAS), que ocorre neste domingo (8), das 8h às 19h, na sede da instituição, localizada na rua Álvaro Braga, 351, bairro Parque 10 de Novembro. O acesso ao evento é gratuito e é permitida a entrada de animais de estimação.

Exaltando o protagonismo feminino no mês das mulheres, o evento terá uma programação especial com destaque para elas. A cantora Adriana Melo será a primeira a se apresentar, às 12h, com um repertório formado por releituras de clássicos infantis.

A feira acontece na sede da instituição | Foto: Divulgação

A partir das 13h, a cantora Lucinha Cabral, que possui mais de 30 anos de carreira, comanda um show voz e violão, acompanhada pelo músico Marinho. Logo depois, às 16h, uma das jovens promessas da música amazonense, a cantora Gabe faz sua estreia na feira, com uma apresentação acústica.



Quem encerra o evento é a The Marcianas, com muito flashback, disco music e uma pitada de rock, trazendo de volta músicas dançantes das décadas de 1970, 1980 e 1990. A banda formada apenas por mulheres surgiu em março de 2018, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

A programação da feira inclui ainda aula de yoga, sessões de massoterapia chinesa, espaço kids e feira de verduras, frutas e legumes com produtores locais.

A banda é conhecida por ser composta totalmente por mulheres | Foto: Divulgação

Na área destinada à exposição, mais de 60 empreendedores comercializarão artigos de decoração, papelaria artesanal, bijuterias e acessórios, vestuário, plantas, produtos de jardinagem, entre outros. A praça de alimentação também é um dos pontos altos, garantindo opções da culinária nacional e internacional para o café da manhã, lanche e almoço.

Espaço Cidadania



A Feira da FAS possui uma agenda educativa com oficinas, palestras e rodas de conversa gratuitas que ocorrem no Espaço Cidadania. Nesta edição, as atividades começam às 14h, com a roda de conversa “Masculinidades não hegemônicas e seu lugar na luta feminista”, organizada pela Associação Brasileira de Psicologia (Abrapso) – Núcleo Manaus e pelo coletivo O Gênero, que atua em prol do empoderamento de pessoas transgênero.



Outro destaque é a roda de conversa “A representatividade da mulher ciclista: A importância e o significado para a cidade quando elas estão nas ruas”, que será realizada, a partir das 16h, pela coordenadora da Associação Ciclística Pedala Manaus, Nádia Aguiar.

Feira do Peixe



Quem comparecer à feira também terá a oportunidade de comprar pirarucu manejado da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Mamirauá.



O comércio de peixe começa às 8h e seguirá enquanto durarem os estoques. Todo o lucro arrecadado será revertido para os pescadores, estimulando o comércio justo e o empoderamento comunitário.

A Feira



Considerada um dos principais eventos de economia criativa de Manaus, a Feira da FAS é parte da Coordenadoria Cidades Sustentáveis da Fundação Amazonas Sustentável, que lidera projetos com foco em conceitos de melhoria da cidade e sustentabilidade urbana, a partir da mobilização social e engajamento. Neste ano, o evento ocorrerá sempre no segundo domingo do mês e cada edição terá uma temática diferente.

*Com informações da assessoria