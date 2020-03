Exposição ‘Un!versa’ faz homenagem às mulheres no Palácio Rio Negro

Manaus- O Centro Cultural Palácio Rio Negro, localizado na Avenida Sete de Setembro, bairro Centro, abre as portas nesta sexta-feira (6), a partir das 19h, para o lançamento da exposição fotográfica “Un!versa”, que reúne o trabalho de dez profissionais para celebrar o feminino de uma forma mais real. Adriana de Lima, Chris Gouvea, Claudia Higuchi, Kamila Venuz, Lizete Viana, Mariana Rebouças, Paula Moraes, Ruth Jucá, Sara Rangel e Selma Maia, com curadoria de Cleia Viana, apresentam mulheres com idade entre 70 e 80 anos como protagonistas da mostra, que seguirá em cartaz até 17 de maio.

“Essas mulheres têm a marca da terra, são fortes, e podemos ver a plenitude nelas mesmo com todos os desafios e diversidades de viver na Amazônia”, afirma a curadora Cleia Viana. “A palavra de ordem dessas mulheres é a sobrevivência com sabedoria, e essa exposição é o reconhecimento dessa luta desarmada e do silêncio que a constitui. Queremos com isso dar voz a elas, porque, além das imagens, tem o relato de vida delas que certamente muitos visitantes vão se identificar”.

Segundo Cleia, o evento de abertura contará com a participação das protagonistas. “Elas estão felizes com o reconhecimento público na construção da sociedade”, destaca a curadora.

O titular da pasta de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, reforça que a proposta vem para homenagear as mulheres que são pilares para a voz da nova geração.

“Elas são exemplos com suas histórias de vida, trazem leveza para a mostra e propõem uma reflexão necessária para o momento”, comenta o secretário.

A exposição “Un!versa”, promovida pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, segue até 17 de maio, com visitação aberta ao público de terça-feira a sábado, das 9h às 17h, e domingos, das 9h às 14h, com acesso gratuito.

