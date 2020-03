Sob 'Modo Efetivo', Thiago Ventura retorna a Manaus neste domingo (8)

Manaus - Após sucesso de público com a comédia “4 amigos” no ano passado em Manaus, Thiago Ventura retorna a capital amazonense com a apresentação do quarto solo de comédia intitulado “Modo Efetivo” neste domingo (8), às 19h, no Teatro Manauara, localizado na avenida Mário Ypiranga, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul da cidade.

Com classificação para 16 anos, o espetáculo trata a realidade dos primeiros relacionamentos amorosos, sexualidade e as relações cotidianas como temas centrais do espetáculo. Ventura é pura descontração ao lidar com os assuntos.

Sobre o comediante

Fenômeno de público e crítica por onde passa, Thiago Ventura já participou dos maiores festivais de comédia do Brasil. Faz parte do elenco dos grupos: 4 Amigos, Comédia ao Vivo e a Culpa é do Cabral.

Seu primeiro solo foi “Isso é tudo que eu tenho”, solo que deu visibilidade em suas piadas mais conhecidas: “Playcenter” e “Bolinha de Gude”. Já no especial “Só Agradece”, Thiago ressaltou a sua vida na “quebrada”, viagens internacionais e a relação com a mãe mediante as conquistas que o stand up comedy trouxe para sua vida.

O comediante já participou dos maiores festivais do gênero no Brasil | Foto: Juliana Nunes/Divulgação

Em 2017 e 2018 fez turnê internacional no Japão, Estados Unidos e Europa (Lisboa, Dublin, Galway, Amsterdã, Bruxelas, Londres e Paris). Seus vídeos geram mais de 20 mil compartilhamentos e cerca de 50 milhões de views.

Ingressos

Para os interessados em prestigiar o espetáculo, podem adquirir os ingressos nos pontos de vendas das lojas Ramsons dos shoppings Amazonas, Manauara, Sumaúma, Grande Circular e Studio 5, ou ainda no site Shopping dos Ingressos . Os valores dos ingressos variam de R$ 55 (setor B) a R$ 60 (setor A) - valores referentes à meia-entrada. Para mais informações é só entrar em contato com a produção pelo número: (92) 98216-3787.