Produtora cultural estreia espetáculo de dança em Manaus

Manaus- A temporada do espetáculo ‘AGÔ’ , da produtora artística Menina Miúda, inicia neste fim de semana, com apresentações em todos os sábados de março, ás 19:30, no Teatro Comandante Ventura, que fica no Centro de Convivência de Convivência do Idoso, no bairro da Aparecida com a entrada totalmente gratuita..

Empolgados pela dinâmica do teatro e expressões artísticas, o Menina Miúda está iniciando sua jornada com o espetáculo de dança “AGÔ”, e também pretende estar em jornada com participação em festivais na cidade de Manaus e em parceria com várias vertente da dança.

O espetáculo traz uma temática sobre a questão da violência e os casos de abandono que os negros e os indígenas estão sofrendo atualmente e tendo em vista a questão da intolerância religiosa.

Para Cairo Vasconcelos, diretor do espetáculo, um dos maiores desafios do espetáculo é mesclar a cultura indígena e afro. Desde as músicas, as danças das duas culturas. Além disso, transformar o tema que é tão pesado, sério e necessário, a uma maneira mais artística reflexiva e crítica para o público.

E busca também trazer soluções para tais dificuldades, como investir nas crianças e jovens para que sejam um feixe de luz e esperança para uma sociedade igualitária e justa para todos. O espetáculo é uma obra densa e rica em sua concepção. As coreografias foram pensadas de uma forma que impressione o público e faça com que eles possam querer entrar no palco e dançar juntos com os bailarinos.

A essência do espetáculo está cheia de energia e vontade dos bailarinos fazerem um bom trabalho O espetáculo conta com o apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Amazonas e também com o apoio da Universidade do Estado do Amazonas.

*Com informações da assessoria