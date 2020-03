Romahs, o quadrinista amazonense que mostrou Manaus para o mundo

O parintinense veio para a capital com apenas 15 anos, em busca da realização de um sonho | Foto: Bryan Riker

Manaus - A trajetória de Rogério Mascarenhas – ou Romahs, como é mais conhecido – começou cedo. O parintinense veio para a capital amazonense com apenas 15 anos, em busca da realização de um sonho: ser um quadrinista de sucesso.

Inicialmente, a cidade ainda não oferecia um grande espaço para esta cultura, assim, Romahs trabalhou em vários setores da arte como o design, cartoons e até mesmo com ilustrações para jornais locais. Foi através desses trabalhos e parcerias com outros amantes do desenho que a cultura começou a dar os primeiros passos em Manaus, já na década de 90.

Ele ajudou a formar o primeiro Clube de Quadrinheiros de Manaus, que produziu diversas fanzines e tirinhas feitas à mão, fundamentais para o desenvolvimento de Romahs. Um deles, chamou a atenção de nomes renomados do meio, como o jornalista e editor dos Estúdios Mauricio de Souza, Sidney Gusman. “Na época, eles estavam produzindo a edição de 50 anos, que consistia na releitura de 50 artistas diferentes das obras do Mauricio. Ele (Mauricio), queria artistas de várias partes do Brasil e mandou o Sidney ir para o Amazonas em busca de um".

Do Amazonas para o Brasil

Entre parcerias e releituras próprias, as obras de Romahs se destacaram e logo ele foi chamado para enviar testes para fazer parte do ‘MSP – Mauricio de Souza por 50 Artistas’. No total, três releituras foram enviadas e Maurício de Souza escolheu a dedo a obra de Romahs para encerrar a edição.

Através desta oportunidade, hoje o quadrinista trabalha nos Estúdios de forma regular como desenhista em diversas histórias. Apesar de poder trabalhar com um dos símbolos culturais do país, Mascarenhas afirma que, acima de tudo, ganhou um mentor. “O Maurício é esse ícone, isso não se tem dúvida. Mas conversando com ele a gente vê um homem com muita sabedoria, muita coisa pra ensinar”, diz.

Romahs ajudou a formar o primeiro Clube de Quadrinheiros de Manaus | Foto: Arquivo Pessoal

A partir desta oportunidade, o quadrinista pôde trabalhar nos próprios projetos. Em mais de 20 anos de carreira, ele já acumula dezenas de projetos em todo o Brasil, como desenhista e roteirista. O mais recente trabalho foi a graphic novel “ A Última Flecha”, lançado em agosto de 2019. O roteiro é assinado por Emerson Medina.

Paris dos Trópicos

Rogério Mascarenhas | Foto: Bryan Riker

Após inúmeras conquistas pessoas durante toda a carreira, Romahs agora se tornou responsável por mostrar Manaus para o mundo. No último dia 4, junto ao artista Emerson Munduruku, ele levou cinco obras autorais para fazer parte da exposição "Des Livres Et Vous" – “O Livro e Vocês” – na França.

“A curadoria é da minha filha, Beatriz Mascarenhas. Pretendemos levar para outras cidades do país também, assim como trazer aqui pra Manaus ainda este ano”. As gravuras mostram como a cultura parisiense impactou na arquitetura de Manaus, nos tempos áureos da Borracha.

Estagiária sob supervisão de Tatiana Sobreira*