Musical ‘Banho de Frevo' homenageia Elba Ramalho, em Manaus

O show acontece neste sábado (7) no Teatro Amazonas | Foto: Divulgação

Manaus - Após ser tema do tradicional Galo de Manaus 2020, a cantora nordestina Elba Ramalho é mais uma vez homenageada, agora com o musical “Banho de Frevo”, sob comando do artista amazonense Zezinho Corrêa. O show está marcado para acontecer neste sábado (7), a partir das 20h, no Teatro Amazonas, localizado na avenida Eduardo Ribeiro, CentroHistórico da capital.

Zezinho dividirá o palco com outros artistas amazonenses, os ex-The Voice Kids, Lorenzo Fortes e Raylla Araújo e a cantora revelação Bel Martine. Além do alto astral das músicas, o espetáculo ainda terá as performances e intervenções coreografadas especialmente pelo Balé Folclórico do Amazonas, Instituição Arte Sem Fronteiras e Grupo Kirar.

Durante o espetáculo, Zezinho Corrêa e seus convidados cantarão a trajetória e representatividade da mulher nordestina no cenário musical brasileiro. O show foi apresentado, pela primeira, no último dia 25 de fevereiro, durante o desfile do “Galo de Manaus”.

Zezinho, Lorenzo e Bel Martine se apresentaram no Galo de Manaus 2020 | Foto: Divulgação

A cantora homenageada

“Banho de Frevo” faz uma justa homenagem a cantora nascida em 17 de agosto de 1951, em Conceição da Paraíba. Além de cantar, Elba Ramalho também é compositora, multi-instrumentista e atriz brasileira.

Em 1969, atuou no show musical Corais: Poesia e Tempo. A peça viajou para o Rio de Janeiro e foi apresentada no Teatro Nacional de Comédia (atual Teatro Glauce Rocha). Já em 1972, participou e ganhou o Festival Campinense de Música Popular Brasileira com a música: “Ou coisa parecida”, composta em parceria com o amigo Zezé Duarte.

Em 1974, acompanhou como cantora o grupo Quinteto Violado, para uma temporada no Rio de Janeiro a fim de participar do espetáculo “A Feira”, e decidiu ficar na cidade. Nos anos 80, lançou 11 Lps, e em 88, cantava noprimeiro Brazilian Day.

A cantora Bel Martine também participa do musical | Foto: Divulgação

Nos anos 2000, chega ao mercado o CD O Grande Encontro 3, com a participação de Lenine, Belchior e Moraes Moreira. Em 2003, Elba vence como Melhor cantora regional o 1º Prêmio Tim (Prêmio da Música Brasileira), e, em 2004, ganha novamente o Prêmio deMelhor Cantora Regional.

Em 2016, Elba foi escolhida para ser a homenageada do Carnaval 2017 da Escola de Samba Tom Maior, de São Paulo. E em 2020, a cantora foi homenageada no Galo de Manaus 2020.

O elenco

Zezinho Correa nasceu em Carauari, município do Amazonas. Iniciou a carreira de cantor no teatro após fazer o curso de formação de ator na Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado do Rio de Janeiro (FEFIERJ). Fez parte do elenco de vários musicais até formar o grupo Carrapicho. Devido aos compromissos como cantor, Zezinho Corrêa não exerce mais a profissão de ator. Seu trabalho artístico foi totalmente voltado para o grupo Carrapicho.

O cantor Lorenzo Fortes volta a homenagear Elba Ramalho nesse musical | Foto: Divulgação

A música que lançou o Carrapicho na França foi Tic Tic tac. Em 1996, o Carrapicho partiu em turnê pela Europa. Ganhou discos de Platina Duplo e Ouro na França, Alemanha, Bélgica, Suíça, Polônia, Israel, Líbano, Argentina, Chile, Paraguai e Brasil vendendo mais de 15 milhões de CDs.

A cantora Raylla Araújo, nascida também no interior do Amazonas, no município de Presidente Figueiredo (distante 117 quilômetros em linha reta de Manaus), participou no reality show musical The Voice Kids 2019. Com o favoritismo do público e brilhantes performances chegou até a final do programa. Atualmente lançou o single “Descobri em Você” e está trabalhando no processo de gravação do primeiro EPainda sem nome.

Outro ex-The Voice Kids também marca presença no musical, Lorenzo Fortes participou do reality show no ano de 2018. No mesmo ano, Lorenzo foi atração do festival multicultural “Passo a Paço” que acontece todos os anos no Centro Histórico de Manaus, reunindo artistas de vários cantos do Brasil.

A ex-the Voice Kids, Raylla Araújo também faz parte do elenco do musical | Foto: Divulgação

Lorenzo contou que se sente honrado ao participar do especial, pois, neste ano, está focando a carreira na área de teatro musical. O cantor protagonizou o personagem Juliel, no espetáculo musical “Julieu & Romieta” no palco do Teatro Amazonas no ano passado.

Somando ao elenco de peso, a cantora, compositora e ativista, Bel Martine, também participa do espetáculo. A amazonense executa releituras de grandes clássicos da MPB, pop, folk e indie. No ano de 2019, abriu o show do cantor Tiago Iorc e fez participações com Jammil e Mellim. Ainda neste, participou e assinou a produção do TBT Sound. E, por meio do projeto Freesom, se apresentou no Programa Musical Show Livre apresentando duas músicas autorias.

Zezinho Correa comanda o musical 'Banho de Frevo' | Foto: Divulgação

Passaporte

Os ingressos para a noite podem ser adquiridos no site bilheteriadigital.com ou ainda na bilheteria do teatro ao preço de R$ 80 (plateia/inteira) R$ 40, (plateia/meia), e para frisas, 1º, 2º e 3º Pavimentos o custo é de R$60 (inteira) R$ 30, (meia)

Serviço:

O que: Espetáculo Musical “Banho de Frevo” com Zezinho Corrêa

Quando: 7 de março, sábado, às 20h.

Local: Teatro Amazonas (Largo de São Sebastião, Centro)

Acessos:

Plateia - R$ 80, (inteira) R$ 40, (meia entrada )

Frisas - 1º, 2º e 3º Pavimentos R$60 (inteira) R$ 30, (meia entrada)

Vendas online: www.bilheteriadigital.com