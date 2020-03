Bloco 'Procurando Emo' relembra sucessos da música Emo em marchinhas

Músicos de Manaus de várias tribos músicas formam a banda ‘Emobloco' | Foto: Divulgação

Manaus- Fãs do movimento musical emo, que invadiu o Brasil no início dos anos 2000, têm programação especial para curtir o pós-carnaval em Manaus . No sábado (7), o Suanam Espaço Cultural (Rua Ferreira Pena, Centro) recebe o Bloco do ‘Procurando Emo’, a partir das 15h. Os ingressos custam R$ 10 e estarão à venda na bilheteria no dia do evento.

Com a proposta de resgatar sucessos da música emo em formato de marchinhas de carnaval, a banda EmoBloco, criada especialmente para o evento carnavalesco, será uma das atrações.

Músicos de Manaus de várias tribos músicas formam a banda ‘Emobloco’, grande responsável por comandar a festa relembrando clássicos emo juntamente com a banda Brous que levará as tradicionais marchinhas de blocos e a banda Líbito que recentemente lançou seu mais novo trabalho e tem sido relevante no meio das bandas alternativas.

“Um bloquinho que passeia pelo hard core com a banda Líbito, pelo Emo carnavalesco com a banda Emobloco e o repertório bem diverso da banda Brous, que vai dos pagodes anos 90 até o axé da Bahia”, explica Renan Haijin, músico e produtor.

Na edição de estreia, o bloco propõe muitas surpresas e momentos nostálgicos de um movimento musical caracterizado por aquele All Star sujo, a mochila cheia de botons de bandas como Fresno, CPM22, NX Zero e Forfun, além da camisa preta desbotada, franja ou moicano.

