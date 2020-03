Bloco da Diversidade reúne atrações de diferentes vertentes culturais

Com a fama de ser o empresário e artista que mais promove eventos na noite manauara | Foto: Divulgação

Manaus- Numa atitude ousada a Associação de Desenvolvimento Sócio Cultural Toy Badé (ATB) promoverá neste sábado (7), no Centro de Convenções de Manaus, localizado na Avenida Pedro Teixeira, Zona Centro-Oeste, o fechamento Oficial do Carnaval de Manaus com a primeira versão do Bloco da Diversidade, que vem trazendo a assinatura do DJ Evandro Junior, que fez a abertura oficial do Carnaval de Manaus com a presença de mais de 60 mil pessoas.



Serão mais de 12 horas de festas com mais de 15 atrações, entre elas Xote com pimenta, Dj Evandro Jr. XDX, Felipe Salles, Vanessa Auzier, Dj Naomy e outras. A apresentação fica por conta de Brenda Lamask e Nego Bom. A entrada será gratuita durante todo o evento, mas quem quiser um espaço reservado pode adquirir o camarote avulso por R$50 ou o camarote fechado para 25 pessoas por R$1000.

Para o fundador e mantenedor da ATB, Dr, Alberto Jorge Silva a proposta é ousada, mas necessária nesse momento político que atravessa o país. “Infelizmente o Brasil retrocedeu na história, e com muita tristeza estamos vendo propostas de sufocamento das minorias políticas por parte daqueles que se consideram maioria e, no momento, estão no poder. É preciso reagir com inteligência e sabedoria a esse estado de retrocesso. Nada melhor do que reunir pessoas por meio da cultura, da arte, da música e da liberdade de expressão, dizendo ao mundo: juntos somos mais fortes”, afirma Dr Alberto.

Com a fama de ser o empresário e artista que mais promove eventos na noite manauara, o DJ Evandro Junior considera que o Bloco da Diversidade é um evento que veio para ficar. Ele conseguiu reunir DJs, Bandas, Paredões e Artistas LGBTs dos mais variados seguimentos na mesma festa.

“Quando o Pai Alberto Jorge e o Pai Jonathan me procuraram com a proposta de se fazer um evento que fugisse do padrão convencional, de imediato eu vi na realização do Bloco da Diversidade algo que há muito tempo eu procurava: juntar todas as tribos, vertentes culturais em um só evento, onde se pudesse destacar o respeito pela diversidade de cada grupo cultural e social”, ressalta Evandro.

Inovação na segurança

Um dos maiores cuidados que o Bloco da Diversidade teve, foi e de montar um sistema de segurança que atenda o público em suas várias especificidades. Todo o serviço será coordenado pelo especialista em segurança de grandes eventos Oliveira Junior. “Nós da Tufão Segurança Patrimonial queremos oferecer no Bloco da Diversidade o que há de melhor em termos de abordagem. Entendemos que é preciso buscar alternativas para ajudarmos os seguranças a desempenharem bem seus papeis.

Daí que teremos uma sala especial com dois psicólogos e duas assistentes sociais como mediadores de conflitos. Em eventos dessa monta, é muito raro não se encontrar pessoas que abusam da bebida e perdem o controle; menores em situação de risco, entre outras situações que requerem atenção diferenciada para não resultar em ações judiciais. Quem vier para o Bloco da Diversidade contará com um atendimento na área de Segurança inovador e de qualidade”, finalizou.

