Semana da Páscoa: ensaios do ‘Paixão Pela Vida’ entram na reta final

Manaus- A um mês da semana da Páscoa, os participantes do Musical Paixão pela Vida intensificam a preparação dos cenários, figurinos, atuações e coreografias do espetáculo, que há 40 anos é realizado pela Igreja Presbiteriana de Manaus (IPManaus). Com execução de músicas ao vivo, o evento retrata cenas da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. As apresentações acontecem no período de 09 a 12 de abril, às 19h30, na IPManaus, Sede Pedras Vivas, localizada na Av. Pedro Teixeira, 2650, Chapada (próximo ao Hemoam e à Arena da Amazônia). Toda produção é interpretada na Linguagem Brasileira de Sinais (Libras).

De acordo com o diretor geral do musical, pastor Wellighton Farias, o “Paixão pela Vida” já faz parte do calendário cultural da cidade. “Em 2019 contamos com aproximadamente 800 participantes, dos quais 99% são voluntários e atuam em diferentes áreas como coral, orquestra, coreografia, teatro, contrarregra, figurino, maquiagem e outras. Os ensaios iniciaram em janeiro e nos próximos dias teremos uma frequência maior de encontros específicos de cada área”, explica.

Segundo o pastor Wellighton, 10 mil pessoas devem assistir ao musical este ano, considerando a média de duas mil por noite. Serão cinco apresentações e os convites serão distribuídos na secretaria da igreja, em horário comercial, no mesmo local das apresentações. Junto com o convite, o público pode levar 1kg de alimento não perecível. Os alimentos doados serão distribuídos às famílias necessitadas de Manaus e também das comunidades ribeirinhas atendidas pela igreja.

Novidades em cena

A cada edição, o musical adquire novos elementos, e em 2020 não será diferente. Segundo o diretor, o roteiro passou por algumas modificações e duas cenas que haviam sido retiradas devido à adaptação para a estrutura do Pedras Vivas vão retornar ao roteiro. “A ideia é demonstrar no palco que o Senhor Jesus não faz distinção de pessoas e nem de classes sociais” ressalta o diretor.

Cidade Cenográfica

Montada na área externa do salão principal, a Cidade Cenográfica é uma reprodução da cidade de Jerusalém dos tempos de Jesus. O público encontrará: mercado, olaria, carpintaria, um poço e uma casa tipicamente judaica, além de alguns personagens vestidos a caráter que interagem com os visitantes. É uma prévia do que acontecerá no decorrer da apresentação.

Sobre as apresentações

As canções apresentadas são executadas ao vivo tendo, em alguns momentos, trechos gravados em estúdio, por uma orquestra. O coral interpreta diferentes gêneros musicais, como: rock, jazz, blues, MPB e música clássica, durante 1hora e 50 minutos de duração. As coreografias, os atos teatrais e a maioria das canções foram criadas pelos membros da igreja. As cenas são fiéis às passagens bíblicas, que relatam os milagres de Jesus, a propagação do evangelho, a perseguição, morte e ressurreição do Cristo Salvador.

O Musical movimenta um grande número de pessoas que trabalham em diferentes áreas, como Alimentação, Recepção, Estacionamento, Brigada de incêndio, Sonoplastia, Figurino, entre outras. “É um esforço coletivo para que o público reviva a história de Jesus e seja impactado pelo Seu amor”, resume o pastor Wellighton Farias.

*Com informações da assessoria