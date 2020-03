Confraria de vinhos só para mulheres comemora um ano em Manaus

Manaus - Quando o assunto é vinho a degustação é a melhor, e mais gostosa, forma de aprender sobre o assunto. Provar novos rótulos, ler livros, fazer cursos e até conhecer outros estados são essenciais ao enófilo. Mas é preciso colocá-los em prática e uma confraria é o lugar certo para o exercício da degustação.

Comparar vinhos, trocar impressões com outras pessoas, tudo ao mesmo tempo.

Em Manaus a Vinhos e Elas, uma confraria só pra mulheres, completa um ano. A amante de vinhos Amanda Gacharná, teve a iniciativa de fazer a primeira reunião em dezembro de 2018, com apenas 12 mulheres e logo em seguida os encontros foram aumentando. “Nosso encontro era todo mês, sempre com algum tema diferente e prezando sempre a sororidade. Somos mulheres que ajudam outras mulheres”.

A paixão por vinhos vai além da profissão de cada uma. A Vinhos e Elas possibilita que uma jornalista faça laços e troque experiências com uma professora, ou uma advogada, ou enfermeira, cria networkings e aumenta a cultura vínica entre as manauaras “Não é só beber vinho. É beber cultura e conhecer outros lugares, pois cada vinho tem uma história do seu local”, enfatiza a fundadora da confraria.

Em um cenário que era totalmente dominado por homens, as mulheres vêm conquistando seu espaço e dando destaque ao empreendedorismo feminino. Um grande exemplo para muitas mulheres darem o primeiro passo transformando sua realidade e inspirando outras, além de reafirmar a posição da mulher como essencial para a sociedade em todos os âmbitos.

Mais do que ter seu próprio negócio e trabalhar com o que ama, o empreendedorismo feminino empodera, dá mais espaço, visibilidade e oferece uma nova perspectiva de vida para quem realmente precisa. “Trabalhar com mulheres é uma tendência de mercado pois elas têm o maior poder de compra. E dentro da confraria fazemos esses network”, afirma Amanda.

Os significados das palavras confraria e sororidade casaram perfeitamente com a ideia da enófila e gastrônoma, que em breve concretiza o sonho de inaugurar um espaço físico em Boa Bista/RR, para palestras, workshops, degustações, tudo relacionado a vinhos em um só lugar. “Em um plano futuro vamos difundir para outros estados”, complementa Amanda.

A união e aliança entre mulheres guia as reuniões para desbravar o mundo dos vinhos. “Nesse mundo dos vinhos elas vem crescendo como consumidoras e também tem o fato de desmistificar. A Vinhos&elas foi minha ideia de aproximar o vinho de uma forma descomplicada sem largar a elegância para as pessoas”.

