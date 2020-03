Dia da Mulher com Chopp em Dobro, peças a R$1,99 e massagem grátis

Manaus - O Dia Internacional da Mulher é comemorado neste domingo (8) e as homenageadas podem esperar diversos mimos e eventos em Manaus. Shoppings, bazares e centros culturais da capital amazonense oferecem várias programações que prometem agradar as mulheres de todas as idades, com opções para as vaidosas, atléticas, que apreciam a boa culinária e não deixam passar uma boa oferta, confira:

Millennium Shopping

Neste domingo (8), das 14h às 18h, o centro de compras oferece uma programação de serviços com Happy Hour e show da cantora Juliana Dominguez. A ação acontece na praça de alimentação e o acesso é gratuito.

Durante a programação, as clientes receberão serviços de esmaltação e higienização facial oferecidos pelo Salão Amanda Beauty Center. A loja Comepi oferecerá também escova, maquiagem, análise capilar e limpeza de pele.

Shopping oferecerá serviços de maquiagem gratuita | Foto: Divulgação

“Nosso objetivo é mostrar às nossas clientes o quanto são especiais e presenteá-las com momentos incríveis de beleza e lazer”, destaca a coordenadora de marketing do Millennium Shopping, Elizandra Xavier.

Outro destaque é o Happy Hour, que inicia às 16h, juntamente com show da cantora Juliana Dominguez, que traz um repertório composto de músicas famosas compostas por mulheres.

Amazonas Shopping

O centro de compras prepara para este domingo (8), várias atividades para o Dia da Mulher, entre os destaques, as homenageadas terão direito a chopp em dobro e sobremesas gratuitas em programação dedicada às mulheres.

O Fiorentina está preparando um cardápio especial para o dia, que irá presentear com brownie todas as mulheres que forem almoçar no local.

Mulheres terão direito a chopp em dobro | Foto: Divulgação

No Dedé Boteco, as mulheres que forem ao local e fizerem uma publicação em suas redes sociais, Facebook ou Instagram, marcando o perfil do restaurante e usando a #publipremiado, também ganharão brownie.

Na cervejaria Porto de Lenha terá chopp em dobro. Ao chegar ao local as mulheres receberão parabéns duas vezes. As que responderem com “obrigada, obrigada” ganharão dois choppinhos.

O Tratoria Torino também terá uma programação especial com show do cantor Célio André. O músico promete animar o público ao som dos clássicos da Música Popular Brasileira (MPB).

Shopping Ponta Negra

Entre os dias 5 e 8 de março, o Shopping Ponta Negra oferece orientações e serviços gratuitos de saúde, beleza e moda, que acontecerá no segundo piso (L2), das 16h às 20h.

“Planejamos com muito carinho quatro dias de homenagens e ações, com direito a sorteios de brindes e distribuição de presentes”, destacou a coordenadora de marketing do Shopping Ponta, Priscila Furtado.

Durante a programação, a Comepi ofertará serviços gratuitos, entre eles, análise capilar e facial. A Sobrancelha Design estará oferecendo maquiagem básica, enquanto a Depyl Action estará promovendo degustação de serviços com brindes.

Lojas do Shopping Ponta Negra terão descontos especiais no dia da Mulher | Foto: Divulgação

A The Body Shop e a Mr. Cat estarão realizando serviços de spa de mãos e revitalização facial. Na Prodmed, as clientes terão direito a uma sessão de massoterapia, enquanto na Santo Remédio haverá um leque de serviços, como aferição de pressão arterial, glicemia capilar e bioimpedância.

Na sexta-feira (6), às 19h, acontece uma palestra sobre saúde da mulher com a psicóloga da Maternidade Ana Braga, Maura Nunes.

No sábado (7), às 19h, a estilista Talita Siqueira estará dando consultoria de moda para os clientes do Shopping Ponta Negra.

No domingo (8), a Sorveteria Glacial fará uma ação de distribuição de picolés no mall.

Além disso, várias lojas do Shopping Ponta Negra terão descontos e promoções durante a programação.

Sumaúma Park Shopping

O shopping oferecerá neste domingo (8), às 16h, na Praça de Alimentação, um workshop de maquiagem ministrado pela maquiadora e youtuber Mayara Oliveira. O evento será gratuito, aberto ao público e tem duração de aproximadamente três horas, onde serão abordados conceitos que vão desde o preparo da pele até a finalização da make de maneira eficiente.

Mulheres poderão realizar workshop de Maquiagem no Sumaúma | Foto: Divulgação

“Também vamos falar dos tipos de produtos, pincéis e suas funções e, o que é muito importante na finalização de uma make, levando em conta o clima de Manaus, que precisa de um cuidado especial”, disse Mayara, e lembrou que durante o workshop haverá sorteio de brindes aos participantes.

O shopping propõe ainda um concurso ás mulheres: 10 participantes do desafio serão presenteadas com uma maleta repleta de produtos de maquiagem da 100% Make. Para participar, você deve gravar um vídeo fazendo sua própria maquiagem, postar no Instagram e colocar as hastags #makequelevantaodia #desafiodosuma e #diainternacionaldamulher. Os vídeos podem ser publicados até domingo e o resultado sairá na segunda-feira (9).

Manauara Shopping

O Manauara Shopping vai realizar uma edição do “Boteco 8 de março” com Happy Hour, recriando um cenário especial no Deck do Buritizal, na praça de alimentação, que irá funcionar das 17h às 20h. A entrada será gratuita.

Boteco 8 de março terá degustação de drinks | Foto: Divulgação

O espaço vai contar com decoração temática, onde as mulheres poderão curtir um show de música ao vivo e participar da degustação de chopp artesanal e drinks (uma unidade por pessoa).

“Este ano teremos uma grande novidade: pela primeira vez vamos utilizar a área do deck do Buritizal para um evento, o que certamente será uma experiência diferenciada e fará a ação ainda mais interessante. O Dia Internacional da Mulher é uma data cheia de significados e nada melhor que comemorar de uma forma descontraída com as amigas”, afirmou a gerente de Marketing do Manauara Shopping, Isa Lucena.

Studio 5

Com o Espaço Bem Mulher, o shopping oferecerá serviços gratuitos de beleza, estética e bem-estar entre os dias 08 e 09 de 15h às 19h, para as mulheres de toda idade. Toda a programação acontecerá próximo à Praça de Alimentação e receberá também mini palestras de empoderamento feminino com histórias de mulheres fortes e inspiradoras.

Os serviços gratuitos oferecidos no Espaço Bem Mulher serão de design de sobrancelha, quick massage, nutrição facial, esmaltação, reflexologia e quiropraxia, este último ofertado somente na segunda-feira (9), das 17h ás 19h.

“Vamos realizar a ação em dois dias para homenagear todas as mulheres em um ambiente que poderão desfrutar de momentos relaxantes e descontraídos. Importante tirar um tempo para cuidar de você e vamos oferecer esse momento para as mulheres”, afirma Marcos Lima, analista de marketing do shopping.

Feira da Fundação Amazonas Sustentável (FAS)

Feira do FAS terá destaques no dia da Mulher | Foto: Divulgação

Em sua 20ª edição, a Feira da FAS terá uma programação especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, neste domingo (8). O evento ocorre das 8h às 19h, com a participação de mais de 60 expositores de variedades, gastronomia e jardinagem. O acesso ao evento é gratuito.

O evento terá também atrações musicais com as cantoras Adriana Melo, Gabe, Lucinha Cabral e a banda The Marcianas, formada só por mulheres. Outro destaque é a roda de conversa “A representatividade da mulher ciclista: A importância e o significado para a cidade quando elas estão nas ruas”, que será realizada a partir das 16h, pela coordenadora da Associação Ciclística Pedala Manaus, Nádia Aguiar.

A feira abrirá espaço para um diálogo sobre igualdade de gênero com a realização da roda de conversa “Masculinidades não hegemônicas e seu lugar na luta feminista”, a partir das 14h, na sede da instituição, na Rua Álvaro Braga, 351, Parque 10 de Novembro.

Bazar da Rayana

O Superatacado Nova Era da Grande Circular recebe, neste sábado (07), das 7h30 às 17h, edição especial do tradicional Bazar da Rayana, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher com produtos a partir de R$1,99 e oferta de serviços gratuitos. Na área interna do supermercado, os clientes poderão aproveitar, ainda, ofertas em vários segmentos.

O Bazar, que costuma reunir milhares de pessoas, terá 50 estandes montados no estacionamento do supermercado, oferecendo produtos como roupas, sapatos, brinquedos, entre outros.

Das 9h às 11h, a Frente Parlamentar de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais (Frempeei) promove mutirão para que as pessoas que atuam de forma autônoma possam se inscrever como Microempreendedor Individual (MEI), passando a ter Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) para abrir o próprio negócio.

A partir das 9h30 até 10h30 a Computron estará oferecendo corte de cabelo gratuito para as mulheres. Das 14h30 às 15h30, a Clínica Prax oferece às clientes sessões gratuitas de quiropraxia.

Espaços Culturais

Espetáculo “Mestiçagem” | Foto: Divulgação

A Secretaria de Estado da Cultura homenageia as mulheres com espetáculos de dança e shows musicais neste fim de semana. Com programações entre sexta-feira (6) e domingo (8), vários locais contaram com mostras de filmes e exposição em alusão ao Dia Internacional da Mulher, espetáculo de dança e shows. A maioria dos eventos tem entrada gratuita, confira:

Sexta-feira (6)

18h – No Centro Cultural Palácio da Justiça (avenida Eduardo Ribeiro, 901, Centro) haverá a exibição dos filmes “Os anseios das Cunhãs”, de Regina Melo; e “Sandrine”, de Elen Linth, dentro da programação do “Cineclube de Arte – Homenagem ao Dia Internacional da Mulher”. 19h – Também em alusão ao Dia Internacional da Mulher, acontecerá a abertura da exposição coletiva “Un!versa”, no Centro Cultural Palácio Rio Negro (avenida Sete de Setembro, 1.546, Centro).

19h30 – A Contem Dança Cia apresentará, no Teatro da Instalação (rua Frei José dos Inocentes, s/n°, Centro), o espetáculo “Mestiçagem”, contemplado pelo edital de Residência Artística Sesc Amazonas 2019.

20h – No Teatro Amazonas (avenida Eduardo Ribeiro, 659, Centro), serão exibidos curtas-metragens da cineasta Izis Negreiros, no primeiro “Cine Teatro Amazonas” de 2020.

Sábado (7)

19h – O DJ paulista Renato Henriques de Souza será a atração de sábado, na Casa do Jazz (rua José Clemente, 564, Centro, Largo de São Sebastião). 20h – Um dos mais talentosos e respeitados artistas amazonenses, Zezinho Corrêa apresentará o show “Banho de frevo”, em homenagem à cantora Elba Ramalho.

Domingo (8)

17h – A Cia Amattores apresenta o projeto “Arte no Parque – MAD – Mulheres que Amam Demais” no Parque Senador Jefferson Péres (avenida Lourenço da Silva Braga, 1.507, Centro).

19h – A Amazonas Band apresentará, no palco do Teatro Amazonas, o concerto “Welcome to Amazonas”, um espetáculo com música brasileira e latin jazz voltado especialmente para turistas em visita a Manaus.