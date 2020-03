Folia de carnaval continua em Manaus com sete bandas e blocos nas ruas

Segundo a Prefeitura de Manaus, até o último fim de semana de fevereiro, 97 blocos e bandas já haviam ocupado as ruas com festa em diferentes zonas da cidade | Foto: David Batista/Arquivo Manauscult

Manaus (AM) - No calendário oficial, o carnaval ficou em fevereiro, mas, em Manaus, a folia se estende, e março continuará agitado nos bairros. Neste sábado e domingo, (7 e 8), sete bandas e blocos de rua irão animar os foliões manauaras. Os eventos são gratuitos e contam com apoio da Prefeitura de Manaus.

No sábado (7), a festa começa na zona Sul, com a Banda 13 de Maio, a partir das 12h, na rua Marechal Deodoro, bairro Colônia Oliveira Machado. Na região, acontece, também, o Bloco das Poderosas, a partir das 15h, na rua São Pedro, entre as ruas Nova Luzitânia e São Francisco, no bairro Crespo.

Já na zona Leste, o agito fica por conta do Bloco Tira Essa Ressaca - Vai Que Cola 2020, a partir das 13h na rua Santa Inês, no Zumbi dos Palmares 2. Ainda no mesmo dia, ganham as ruas as bandas Bar do Flamengo, às 16h (Rua da Estanave, bairro Compensa 2, zona Oeste); e a Banda dos Sapekas, às 16h, na rua Canário, 77, Cidade de Deus (Zona Norte).

Os festejos continuam no domingo (8), com a Banda do Kibarato, que comandará a folia em frente à Casa Mamãe Margarida (Rua Penetração 2, no trecho entre as ruas 11 e 7, bairro São José 2, zona Leste). Já no Centro, acontecerá a 5ª edição do Bloco na Rua 2020, que contará com o duo brasiliense Forró RED Light como atração nacional, além de artistas locais como Casa de Caba, Gramophone, Maracatu Pedra Encantada, entre outros. Os shows acontecem na avenida Eduardo Ribeiro, a partir das 16h.

Carnaval de Manaus



O Carnaval de Rua de Manaus iniciou no dia 8 de fevereiro. Até o dia 15 deste mês, quando será realizado o último evento, 110 bandas e blocos de rua terão sido realizados com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio do edital nº 10/2019. Até o último fim de semana de fevereiro, 97 blocos e bandas já haviam ocupado as ruas com festa em diferentes zonas da cidade. Até o fim dos eventos, mais de 700 mil pessoas deverão ter curtido a folia do Carnaval de Rua de Manaus.

O Bloco Mandrake 6 e a tradicional Banda Amigos da Onça encerrarão, oficialmente, o Carnaval de Rua de Manaus. A programação completa está disponível no portal Viva Manaus, pelo link www.vivamanaus.com/carnaval2020





