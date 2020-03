Alaídenegão leva ‘Beiradão’ para São Paulo e Rio de Janeiro em turnê

Músicos da banda Alaídenegrão | Foto: Bruno Kelly

Com repertório regional e participações dos mestres do beiradão no Amazonas, a banda Alaídenegão fará shows em São Paulo e Rio de Janeiro, além de lançar o documentário “A Poética dos Beiradões”, contemplado no edital Natura Musical.

Neste sábado (7), a partir das 21h, o grupo estará no Festival SPAM, evento que promove o intercâmbio entre artistas do Amazonas e São Paulo. O SPAM acontecerá no Estúdio Bixiga, no Centro da capital paulista, e contará ainda com a oficina “O que é o Beiradão?”, com Chico Caju, músico referência do movimento beiradão da década de 80; e Eliberto Barroncas, percussionista que já representou o Brasil em eventos internacionais na Europa e América Latina. Em seguida, a programação contará com o show de Naka & Os Piranha, que mistura pop, beats e instrumentos como o banjo, maracá e tambores, com o artista amazonense Marcelo Nakamura, além de Bruno Duarte e Remi Chatain. A banda Alaídenegão encerrará a noite com uma mistura de ritmos regionais em uma jam session com todos os músicos.

| Foto: Michael Dantas

Sobre a participação de referências do movimento beiradão, o guitarrista da Alaídenegão, Rafael Ângelo, destaca a relevância cultural de personalidades como Chico Caju e Eliberto Barroncas no cenário amazonense.

“Levar músicos como Chico Caju e Eliberto Barroncas para São Paulo é uma forma de agradecer toda a contribuição que eles fizeram para a música popular do nosso Estado. A gente tem plena ciência da importância deles para o cenário musical no Amazonas e da relevância de apresentar a nossa música a pesquisadores e público em geral no Sudeste”, comenta o músico.

Alaídenegão também passará pelo Goethe Institut São Paulo, na próxima terça-feira (10), às 18h. A banda fará um pocket show durante a aula de abertura do Festival Amazônias, que acontecerá entre os dias 17 a 21 de abril.

| Foto: Bruno Kelly

A agenda da banda amazonense encerra na quarta-feira, no dia 11 de fevereiro, no Rio de Janeiro, no Ganjah Coffeeshop Lapa, na Rua do Rezende, na Lapa, com uma dobradinha entre Alaídenegão e o grupo Afroribeirinhos.



“Queremos levar essa interação entre o público do Sudeste e os músicos da nossa região. Desde o começo da banda, sempre fortalecemos as parcerias e entendemos que elas são fundamentais para a realização no nosso trabalho. Vamos fazer reencontros com músicos que estão em São Paulo e Rio de Janeiro para fortalecer as relações”, afirma o guitarrista e vocalista da banda, Davi Escobar.

Documentário

Na última sexta-feira (6), a banda lançou o documentário “A Poética dos Beiradões”, no Centro de Pesquisa e Formação Sesc São Paulo, no bairro Bela Vista. Com a proposta de fazer comentários e reflexões sobre o movimento musical, o evento reuniu os músicos Eliberto Barroncas, Chico Caju e Rafael Ângelo em uma roda de conversa com acadêmicos.

| Foto: Michael Dantas

“A Poética dos Beiradões”, contemplado no Edital Natura Musical 2018, estreou na capital amazonense em novembro do ano passado, com depoimentos de artistas que marcaram o movimento beiradão no Norte do País. O documentário, que tem pouco mais de uma hora de duração, entrevista artistas como Chico Caju, Magalhães da Guitarra, André Amazonas e Oseas da Guitarra.

“A Poética dos Beiradões” está disponível no canal da Cauxi Produções no YouTube (www.youtube.com/user/cauxiproducoes) enquanto a Alaídenegão pode ser encontrada no Instragram (@alaidenegao), Facebook (Banda Alaídenegão), assim como Spotify e Deezer.





Com informações da assessoria