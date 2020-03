Brigadeiro de panela delicinha para o seu fim de semana

Cremoso e dá p comer de colher | Foto: Divulgação

Quem aí não ama brigadeiro? Todo mundo né, porém, muita gente não sabem como preparar uma receita simples desse brigadeiro caseiro mas de alta qualidade. Veja como é fácil:



Ingredientes

• 1 lata de leite condensado

• 4 colheres de sopa de chocolate em pó

• 1 colher de sopa de cacau em pó

• meia colher de sopa de manteiga

• 2 colheres de sopa de creme de leite

• 1 xícara de chá de granulado de chocolate

Modo de fazer

1. Numa panela, misture o leite condensado e o chocolate em pó.

2. Leve ao fogo baixo e mexa bem, até dissolver o chocolate.

3. Junte a manteiga e o creme de leite.

4. Quando ferver, abaixe o fogo e cozinhe, sem parar de mexer, por aproximadamente 12 minutos ou até aparecer o fundo da panela.

5. Retire a panela do fogo e transfira o brigadeiro para o prato.

6. Deixe esfriar.

7. Numa tigela, coloque o granulado e deixe ao lado do prato com a massa de brigadeiro já fria . Molhe as mãos com um pouco de água, tirando o excesso, deixe um pano úmido ao seu lado, enquanto enrola o brigadeiro, para ir umedecendo e limpando as mãos durante o processo.

8. Com uma colher de chá, retire uma porção da massa, enrole em formato de bolinha e transfira para a tigela com granulado.

9. Passe os brigadeiros pelo granulado para cobrir toda a superfície e o transfira para as forminhas.

10. Repita até a massa acabar, e pode servir.