Segunda Sem Carne: Chef ensina a fazer Strogonoff de Beringela

Ingredientes origem animal, podem ser facilmente trocados por cereais e legumes | Foto: Divulgação

Com a proposta de tirar do cardápio, por um único dia, a carne e outros alimentos de origem animal, a Campanha Segunda Sem Carne tem crescido mundialmente. Antenada em tudo que se refere a uma vida mais saudável, a Health Chef Natália Miranda detalha uma receita especial para quem quer aderir à Campanha.

“Qualidade de vida, prevenção de doenças, melhora do humor e da memória, e um corpo nutrido”, cita a chef como benefícios da redução do consumo de carnes.

A Segunda Sem Carne não é exclusivo para veganos e vegetarianos, todos podem aderir à campanha. Mais uma motivação para a conta da campanha, o descobrimento de novos sabores é um deles. “É algo bem maior, pois fala de sustentabilidade e incentiva o consumo maior de alimento de origem vegetal”, afirma Natália.

Esse dia também pode ser visto como um pontapé para uma rotina saudável. Existem várias receitas que podem ser alteradas e ter ingredientes de origem animal facilmente trocados por cereais e legumes, resultando em uma nova mistura de sabores recheada de nutrientes.

Natália, que é chefe formada há cinco anos, recomenda a receita de Strogonoff de Beringela. Fácil, prática e deliciosa.

Ingredientes

* 3 dentes de alho em cubos pequenos ou amassadinho

* 1 cebola em cubinhos

* 2 berinjelas médias em cubos maiores

* 1 sachê Molho de tomate

* 250ml de leite de Coco

* 2 colheres de sopa de mostarda amarela,

* 2 colheres de sopa de azeite,

* Cheiro verde sal e pimenta á gosto.

Modo de Preparo

* Com as berinjelas já em cubos, deixe de molho por 15 minutos em uma tigela com água e vinagre para tirar o gosto amargo,

* Em uma panela coloque 2 colheres do azeite e acrescente a cebola até ficar transparente, adicione o alho e refogue até dourar,

* Retire a berinjela da agua e aperte para sair o excesso de água delas, jogue ela na panela com o refogado, tempere com sal e pimenta e refogue até ficarem macias mas sem perder a textura (se deixar demais a berinjela vai se desmanchar, lembre-se que ainda teremos a etapa do molho),

* Acrescente o molho de tomate , a mostarda e refogue engrossar o molho.

* Quando o molho estiver mais sequinho, adicione o leite de coco, misture e desligue o fogo antes que comece borbulhar, se necessário acerte o sal.

* Acrescente o cheiro verde e sirva quentinho!





Com informações da assessoria