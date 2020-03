Exposição vai mostrar fotos e relatos de mulheres vítimas de violência

A exposição tem imagens do fotografo Clóvis Miranda | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Defensoria Pública do Estado (DPE) abre, nesta segunda-feira (9), a exposição “Vozes da Violência: Mulheres Atrás do Silêncio”. Com fotos e relatos de vítimas de violência doméstica, psicológica, física e obstétrica, além de assédio e transfobia. A mostra ficará exposta durante todo o mês de março no saguão da sede administrativa do órgão (Avenida André Araújo, bairro Aleixo, zona Centro-sul).

A iniciativa é realizada em alusão ao Mês da Mulher e tem o objetivo de impactar e chamar atenção para o problema da violência contra a mulher por meio dos relatos e fotografias das personagens, que são, na maioria, assistidas do Núcleo de Defesa da Mulher (Nudem/DPE-AM).

Com a concepção da defensora pública Pollyana Vieira, que é coordenadora do Nudem/DPE-AM, a exposição tem imagens do fotografo Clóvis Miranda e conta com o apoio da Central de Exposições da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SEC).





Com informações da assessoria