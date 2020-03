Clubinho Circo Via Norte tem programação infantil gratuita

Pinturas no rosto e esculturas em balão, também, serão realizadas | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Respeitável público, o circo chegou no shopping Manaus Via Norte. O centro de compras da Zona Norte transformou o espaço do Clubinho do empreendimento em um picadeiro circense e, a partir deste domingo (8), inicia uma programação temática em homenagem ao Dia do Circo, celebrado no próximo 27 de março, com uma série de atividades infantis.



A criançada vai poder curtir gratuitamente várias ações promovidas pelo shopping em homenagem ao circo, das 16h às 21h, aos domingos, até o dia 29 deste mês em um espaço interativo do Clubinho, na Praça de Eventos do segundo piso.

No Clubinho Circo serão realizadas oficinas gratuitas, alusivo ao tema circense, atividades temáticas, desenho e adereços, brincadeiras de circo, pinturinha de rosto e escultura de balão com a orientação de profissionais da área artística.





Com informações da assessoria