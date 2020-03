Está com saudade de uma sofrência? Marília Mendonça retorna a Manaus

Marília gravou o clipe 'Supera' que reuniu mais 60 mil pessoas no Centro de Manaus | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus – Uma das maiores cantoras do “feminejo”, Marília Mendonça, retornou aos palcos no último sábado (7), em um grande show no Espaço das Américas, em São Paulo. E para a alegria dos amazonenses, a "Rainha da Sofrência" já tem data para se apresentar em Manaus. Bete Dezembro, CEO da Fábrica de Eventos – produtora de grandes festivais na cidade, confirmou a informação pelas redes sociais.

“A primeira vez que ouvi essa música foi na gravação do DVD em Manaus... um filme passa na minha cabeça. Que noite foi aquela! Até hoje nunca se reuniu tanta gente em um show na cidade! Marília Mendonça, como você mesmo diz, ‘Manaus nunca decepciona’. Dia 26/09 ‘nois mata’ essa saudade!”, afirmou Bete.





A última vez que Marília Mendonça esteve na capital amazonense, em maio de 2019. Ao todo, a apresentação da artista reuniu mais de 60 mil pessoas no Largo São Sebastião . A capital foi uma das cidades que recebeu o projeto "Todos os Cantos". Marília gravou o clipe da música “Supera”, que reúne quase 200 milhões de visualizações no YouTube.

Ainda não há informações do local e nem do valor dos ingressos para o show.