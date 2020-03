Anitta é a primeira atração confirmada para o Garota VIP 2020

Anitta e Safadão lançaram o hit em parceria chamado 'Romance com Safadeza' | Foto: Divulgação

Manaus - Uma das maiores artistas da música brasileira da atualidade retorna à capital amazonense. Anitta é uma das atrações confirmadas do Garota VIP 2020 – festival sob comando do ícone do “forrónejo” Wesley Safadão – marcado para acontecer no dia 25 de julho na Arena da Amazônia, localizada na avenida Constantino Nery, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

A confirmação da presença da poderosa no Garota VIP foi informada pelas redes sociais da Fábrica de Eventos – produtora responsável por trazer o festival a Manaus desde 2014.

As vendas dos passaportes para o festival começam neste domingo (15), nas centrais do Oba Ingressos, localizadas nos shoppings Amazonas, Manauara e Sumaúma. Assim como também nos totens de atendimento das lojas Óticas Veja, nos bairros Alvorada, Manoa, São José e Centro de Manaus.

Ainda não há informações dos valores dos ingressos e que outras atrações irão compor o festival. Contudo, a Fábrica de Eventos afirmou que o show vai até o amanhecer.