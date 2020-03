Imaginário nordestino é tema do espetáculo ‘Sodade BR’

O espetáculo “Sodade BR”, projeto contemplado pelo Edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2018, da Prefeitura de Manaus, promoverá, entre terça-feira, 10/3, e sexta-feira, 13/3, um circuito de apresentações em diferentes zonas da cidade. Além de cinco encenações, a atividade gratuita promoverá ainda duas oficinas.

O espetáculo é realizado pela Panorando Produções e nasce a partir de provocações sobre o imaginário nordestino, abordando crenças e atmosferas de “nordestes” em diferentes épocas, partindo de um Nordeste de décadas passadas até um Nordeste contemporâneo. A peça tem classificação livre.

A primeira apresentação acontecerá nesta terça, 10/3, às 8h, no Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, localizado na rua Gandú, Cidade Nova, zona Norte. Já a segunda apresentação será no dia 11/3, às 8h, no Lar das Marias, localizado na avenida Dom Pedro 1, zona Centro-Oeste.

No dia 12/3, acontecerá a terceira apresentação, dessa vez na Casa Mamãe Margarida, São José Operário, zona Leste, no mesmo horário de 8h. No mesmo dia, no período da tarde, às 14h, o Parque Municipal do Idoso, no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul, receberá o espetáculo e a realização de uma oficina de danças de rua ao som de músicas brasileiras.

Por fim, no dia 13/3, às 14h, será realizada a última apresentação e oficina de dança, na ONG Origem, localizada na avenida Tefé, nº 1.110, Praça 14, zona Sul.

Projeto

As cinco apresentações do espetáculo “Sodade BR” são contrapartidas do Edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2018. O projeto prioriza levar arte a diferentes zonas da cidade que, geralmente, não são atendidas. Tanto as apresentações do espetáculo quanto as oficinas têm entrada gratuita.

*Com informações da assessoria