Vamos Jogar? Luderias viram ponto de encontro entre amigos em Manaus

Manaus - Para quem busca reunir os amigos para comer lanches variados, tomar bons drinks e curtir jogos de todos os tipos, as luderias se tornam uma ótima opção de lazer em Manaus. Nesta edição, o portal Em Tempo te leva para conhecer e se encantar pelo mundo dos games.



As luderias conquistam adultos e crianças, isso porque oferecem bem mais que jogos de tabuleiros, o ambiente reúne games para todos os gostos, Banco Imobiliário, Imagem e Ação, Perfil, Jogo da Vida, Detetive, War, UNO, Jenga, dominó, baralho e tem até quem se arrisca no Xbox, afinal quem nunca reuniu os amigos em uma sexta-feira para jogar um desses e rendeu horas de diversão, né?

Na capital, os principais pontos de encontros para reuniões como essas são o Bazinga Luderia e Taverna Nerd, os locais oferecem mais de 100 jogos de tabuleiros e recebem centenas de pessoas toda semana. Além de oferecerem um cardápio completo, com lanches rápidos, opções vegetarianas, veganas, bebidas alcoólicas e comuns.

A analista Lorena Valente já virou fã das luderias, ela conta que conheceu o Bazinga por várias indicações de amigos e desde então sempre que pode reúne com eles no local. "O que mais me cativou foi o conceito do lugar, pois mantém a originalidade das luderias, além de ter preços super acessíveis. Eu e meus amigos ficamos a madrugada comemos e jogamos pagando bem pouco", revela.

Um ambiente amplo e acolhedor | Foto: Lucas Silva

O responsável pelo Bazinga, Wesley Sandes, contou que o local proporciona aos seus frequentadores cerca de 12 mil jogos eletrônicos. “Nosso público é livre, então adaptamos o local para todas as pessoas, recebemos desde crianças até idosos e os jogos acompanham essa faixa etária”.



Já o proprietário do Taverna Nerd, Elvys Benayon, disse que expandiu o negócio para venda de jogos no local. “Percebemos que muitos jogadores não conseguiam comprar os jogos que queriam na cidade, então decidimos disponibilizar alguns para venda, assim a gente recebe o público que se diverte aqui e ainda pode levar a diversão para sua casa”.

Como surgiu?

Os proprietários de ambas as localidades possuem vasta experiência na área dos games, o Taverna Nerd atua em Manaus desde 2016 e segundo Elvys, a criação do local surgiu inicialmente pela falta de entretenimento deste gênero na cidade.

"O Taverna Nerd surgiu inicialmente para o público nerd, e percebemos que em Manaus não tinha muitas opções de luderias, então decidimos oferecer um entretenimento maior para eles, atualmente recebemos todos os públicos", revela.

Vindo de São Paulo com a família, Wesley decidiu criar o Bazinga após perceber que a região Norte não possuía muitas luderias, além de gostar da proposta, percebeu que podia ser uma ótima fonte de renda.

"Em São Paulo, trabalhávamos em uma luderia e ao chegar aqui, queríamos frequentar algumas, mas não tivemos sucesso, então surgiu o questionamento: Por que não criar nossa própria luderia em Manaus? E foi ai que o Bazinga surgiu".

Como funcionam?

Bazinga Luderia está situada no bairro Adrianópolis | Foto: Lucas Silva

Ambos possuem entrada gratuita, permitindo os jogadores pagarem apenas seu consumo. As mesas ocupam de oito a 12 lugares e é possível jogar à vontade, quantas vezes e jogos desejarem.



Os horários de funcionamento são flexíveis, confere aí:

Bazinga – Quarta, Quinta e Domingo – 18h às 1h

Sexta e Sábado – 18h às 3h

Endereço: Rua Prof. Márciano Armond, 417a - Adrianópolis

Taverna Nerd – Quarta, Sexta, Sábado e Domingo – A partir de 17h.

Endereço: Avenida Castelo Branco, 1016 - 1º andar - Cachoeirinha

As luderias são lugares descontraídos e receptivos | Foto: Lucas Silva

Vale lembrar que o Bazinga cobra o valor de R$ 10 por pessoa para a manutenção dos jogos, nos meses de férias o valor promocional é de R$ 5. Já no Taverna Nerd não é cobrado o valor de manutenção. Nos ambientes os jogadores podem ainda reservar o local para eventos ou para uso normal sem pagar preço adicional pela reserva.



As luderias são lugares descontraídos e receptivos, que promovem um tipo divertimento diferente. São, inclusive, uma ótima opção para os encontros entre amigos e para confraternizações.