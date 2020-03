Confirmados: Zé Neto e Cristiano prometem agitar o Garota VIP 2020

Manaus - Mais uma atração é confirmada para compor o quadro do Garota VIP 2020. Uma das duplas mais querida dos amazonenses, Zé Neto & Cristiano, volta à capital para emocionar os fãs com os hits “S de Saudade”, “Bebi Minha Bicicleta”, “Ferida Curada”, “Notificação Preferida” e outros.

A última vez que a dupla esteve em Manaus foi para participar da “Festa das Patroas”, comandada por Marília Mendonça e pelas irmãs Maiara & Maraísa, no dia 9 de junho, no Centro de Convenções – Sambódromo de Manaus. A dupla abriu o show das artistas de “peso” do “feminejo”.

Além de Wesley Safadão e a dupla Zé Neto & Cristiano, o festival traz Anitta, uma das artistas mais famosas da música brasileira da atualidade. A festa está marcada para acontecer no dia 25 de julho, na Arena da Amazônia.

A abertura das vendas dos passaportes para o Garota VIP 2020 começa neste domingo (15). Ainda não há informações sobre os preços dos ingressos.