Preparado para o Lollapalooza 2020? Confira os horários de cada show

Restando menos de um mês para o maior festival de música alternativa do país, a produção do Lollapalooza Brasil 2020 divulgou, na manhã desta terça-feira (10), os horários de cada show nos três dias de festival. Os fãs agora podem se organizar para não perder a apresentação dos artistas favoritos.

O festival está marcado para acontecer nos dias 3, 4 e 5 de abril, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). A edição deste ano traz grandes artistas de diversos gêneros musicais como: Guns N’ Roses, Travis Scott, Lana Del Rey, Rita Ora, Emicida, Pabllo Vittar, Ludmilla e muito mais. Confira a lista no final da matéria.

Ingressos

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site www.ticketsforfun.com.br . Os valores variam para cada categoria: Lolla Pass (passaporte para os três dias); Lolla Pass Loung (open bar e food e outros benefícios); Lolla Day (passaporte para um dia do festival). E para quem tem cartão de crédito Bradesco, Bradescard ou next, o cliente adquire 15% de desconto no valor do ingresso.

Sexta-feira – 3 de abril

Guns N' Roses é a atração mais aguardada do festival | Foto: Divulgação

Sábado – 4 de abril

Travis Scott fecha a segunda noite do festival | Foto: Divulgação

Domingo – 5 de abril