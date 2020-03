Fãs amazonenses se organizam para show dos Backstreet Boys

O ano era 1997, quando o canal de TV MTV Brasil mostrou um grupo vocal formado em Orlando, na Flórida, que, posteriormente, estourou nas paradas de sucesso. Backstreet Boys, ou em português “Os Meninos da Rua de Trás”, conquistaram uma legião de fãs pelo mundo com AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson e Brian Littrell. Entre esses admiradores, vários amazonenses.

Vinte e três anos depois, já na terceira turnê pelo Brasil, eles voltam a pisar na América do sul, com o show “DNA Tuor”, entre os dias 13 a 15 de março, passando por Uberlândia, Rio de Janeiro e São Paulo, deixando uma legião de fãs eufóricas com o retorno dos boys.

A banda possui mais de 20 anos de carreira | Foto: Divulgação

Com músicas românticas como “As long As You Love me” e dançantes como “Everybody”, eles pretendem agitar uma geração, que, apesar de muitos já estarem acima dos 30 anos, com famílias formadas e filhos, não esquecem da época de sucesso dos Backstreet Boys.

Em outubro do ano passado, só em São Paulo, foram vendidos 40 mil ingressos em duas horas, após a liberação de vendas online, mostrando que muitas fãs ainda enaltecem a carreira dos boys.

Os meninos fizeram da década de 90 uma época de fãs apaixonadas pelo grupo em Manaus, que colecionavam pôsteres, fitas VHS com shows e clipes, além de camisas e outros objetos lançados na época nostálgica da boysband.

23 anos de espera

Islânia Lima foi uma dessas fãs, jornalista, 37 anos e, hoje, mãe de três filhos, ela conta que foi uma das melhores épocas da vida dela, fã há 23 anos, desde os 15 anos.

“Quando eu os vi cantando e dançando pela primeira vez, meus olhos brilharam. Tive a melhor adolescência da minha vida ouvindo-os. Não precisei me viciar em qualquer tipo de coisa ilícita, porque amá-los e às músicas deles já eram meu grande vício”, declarou emocionada.

Islânia é fã da banda desde os 15 anos | Foto: Divulgação

Além de colecionar álbuns com pôsteres e fitas VHS, Islânia conta que tinha muitos fãs clubes em Manaus, de jovens adolescentes como ela. Que uma das amigas, com a qual mais conversava sobre o grupo do qual também era muito fã, faleceu há alguns anos, sem realizar o grande sonho de vê-los cantando. Uma profunda tristeza que guarda na vida.

Eufórica e ansiosa, a jornalista amazonense conta que irá ao show, no próximo dia 15 de março, que acontece no Parque Allianz Parque, e que pretende homenagear a amiga, que se foi tão cedo.

A fã já encontrou a banda em dois eventos | Foto: Divulgação

“Lembro que passávamos as madrugadas falando deles. Ela tinha o quarto cheio de pôsteres. Quero homenageá-la com uma faixa, para que onde quer que esteja, sinta-se lá também e, para mim, será uma das maiores realizações de vida. Sei que vou chorar muito cantando as canções deles, assim como irei me divertir também, pensando que ela estará lá comigo. Acreditem sempre nos sonhos de vocês”, destacou a fã.

Sobre a preparação, a jornalista conta que se organizou, logo que soube da turnê, comprando primeiro o ingresso. Depois, aproveitou as promoções de passagens no Blackfriday, em novembro; já a estadia, ela pretende ficar em hostel, com um custo menor, para a cidade de São Paulo, onde as diárias em hotéis são bem mais caras.

Terceira Turnê

Outra jornalista que também está contando os dias para ir ao show da turnê é Fabíola Abbes, 33 anos. Ela já foi em duas turnês do grupo musical, em 2011 e 2015. Abbes também foi a dois cruzeiros internacionais com os boys, em 2011 e 2013, com direito a fotografia com o grupo musical.

Fabíola Abbes chegou a acompanha o grupo em uma apresentação em um cruzeiro internacional | Foto: Divulgação

A emoção de vê-los novamente começa já nas pré-vendas, quando acontece o “Fresch”, e elas acompanham umas jornalistas destaques que sempre divulgam shows internacionais em primeira mão.

“É sempre uma grande festa reencontrá-los e também as amigas. Um sentimento único que une gerações. Para mim, vê-los é celebrar minha infância e adolescência, uma época que a gente geralmente tem muitos sonhos e expectativas, e vou poder estar perto deles para comemorar tudo conquistado até os dias atuais”, declarou a amazonense fã.

Sobre o grupo

O grupo conquistou destaque através do primeiro álbum de estúdio homônimo de 1996. No ano seguinte, lançou o segundo álbum de estúdio, Backstreet’s Back (1997), juntamente com o álbum de estreia auto-intitulado nos Estados Unidos, que prosseguiu com o êxito comercial do grupo em todo o mundo. O Backstreet Boys chegou ao estrelato com o terceiro álbum de estúdio Millennium (1999) e seu álbum seguinte, Black & Blue (2000).