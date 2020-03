Breakos tocará clássicos do rock no ‘St Patrick’s Moto Day’, em Manaus

A Breakos é formada pelo vocalista Jorge Maurício, o “Jota”, guitarras Léo Frota e Thiago Hideki Yoshida, bateria Wesley Oliveira e o baixista Denilson Bentes | Foto: Divulgação

Para comemorar o St. Patrick’s Moto Day, a banda Breakos vai tocar clássicos do rock’n’roll por volta das 20h, no próximo dia 17 de março (terça-feira), no Old 88, localizado na avenida João Valério, no conjunto Vieiraves, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com o baixista Denilson Bentes, o “Dutty”, a Breakos vai executar músicas do Talking Heads, Metallica, Silverchair e dentre outras bandas que fizeram história no rock mundial. “Vamos levar muita diversão, uma boa música e um som que agradem todo mundo do Old 88, principalmente, nesse dia do St. Patrick’s Day”, afirma.

A Breakos é formada pelo vocalista Jorge Maurício, o “Jota”, guitarras Léo Frota e Thiago Hideki Yoshida, bateria Wesley Oliveira e o baixista Denilson Bentes.

Foto: Divulgação

St. Patrick’s Day

Dia 17 de março celebra-se o Dia de São Patrício. Em todo o mundo é comemorado o famoso St. Patrick's Day, onde o verde irlandês é a principal cor e a diversão acontece com muita cerveja.

*Com informações da assessoria