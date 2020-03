Feira da FAS abre inscrições para edição de abril

O processo busca selecionar negócios das áreas de gastronomia, variedades e jardinagem para a 21ª edição do evento | Foto: Divulgação

Empreendedores criativos interessados em participar da Feira da Fundação Amazonas Sustentável (FAS) têm até quinta-feira (12) para realizar inscrição através do site: www.fas-amazonas.org . O processo busca selecionar negócios das áreas de gastronomia, variedades e jardinagem para a 21ª edição do evento, que ocorrerá no dia 12 de abril, das 8h às 19h, na sede da FAS, localizada na Rua Álvaro Braga, 351, Parque 10.

A feira tem entrada gratuita e ocorre todo segundo domingo do mês com a proposta de incentivar o consumo consciente, destacando a importância de comprar diretamente de quem produz. Mais de 2,7 mil pessoas e 60 expositores participaram da edição passada, realizada no último domingo (8).

“Estamos aos poucos construindo um espaço onde cultura, artesanato, gastronomia e sustentabilidade trazem à população, de forma educativa e interativa, um domingo de muita diversão e aprendizado por um mundo melhor”, destaca um dos coordenadores, Gabriel Cavalcante.

Os empreendedores que se candidatarem a uma vaga para a feira de abril passarão por uma seleção feita com base em conceitos como sustentabilidade, economia verde, criativa e solidária e identificação dos empreendimentos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Entre os itens que são comercializados no evento, estão artigos de decoração, papelaria artesanal, bijuterias e acessórios, vestuário, colecionáveis, plantas, vasos e gastronomia variada.

A lista dos negócios selecionados será divulgada nesta sexta-feira (13), através dos canais de comunicação da FAS e no Instagram da feira (@feiradafas). Mais informações podem ser obtidas através do e-mail [email protected]

*Com informações da assessoria