Fellipe Junior faz show Especial Boi Bumbá no Bar Botequim

Nesta próxima sexta, o cantor e compositor de toadas Fellipe Junior, receberá os amantes do Boi bumbá, no Bar Botequim, Jardim de Roselle. Com sete anos de carreira, ele faz parte da nova geração de artistas do boi bumbá, um show com repertório repleto de grandes sucessos de toadas, dentre eles, a música “Fórmula Perfeita” uma de suas composições de maior sucesso no ano de 2017. Com o título “O príncipe Encarnado” Fellipe Junior, tem sido destaques em suas apresentações ao longo de sua trajetória.

“Espero que o público, venham junto comigo nessa viagem ao ritmo da nossa terra”, comenta Fellipe Junior, sobre a expectativa do show. Aos que acompanham o trabalho do artista, em sua discografia temos seu último CD “Grandes Sucessos da Toada”, e neste ano em abril, haverá o lançamento do DVD “Made in Toadas” com toadas inéditas.

O Bar Botequim – Jardim de Roselle, é conhecido como o bar mais charmoso do centro de Manaus, onde recebe turista e os amantes da boa música, o bar tem uma relação marcante com a cultura do nosso Estado, possibilitando sempre os artistas que queiram divulgar seus trabalhos e seus talentos. Lugar seguro e aconchegante.

Repertório contará com a música ''O príncipe Encarnado'', uma de suas composições de maior sucesso | Foto: Divulgação

O show será em formato acústico, ontem possibilitará uma interação mais orgânica com o público, os fazendo sentir parte do show. O evento inicia a partir das 22h, no Bar Botequim Jardim de Roselle, localizado no Centro de Manaus.

Serviço

O quê: Show Especial Boi Bumbá com Fellipe

Horário: 22h

Local: Bar Botequim – Jardim de Roselle - Rua Barros, 279 – Centro

Couvert artístico: R$10,00

*Com informações da assessoria