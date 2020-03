40º Festival de Calouros está com inscrições abertas em Manaus

Manaus - O Sesc Amazonas está com inscrições abertas para o Festival de Calouros edição 2020. Os interessados em participar do concurso que há 40 anos premia cantores iniciantes devem se inscrever até o dia 9 de abril pelo Portal Sesc (sesc-am.com.br) ou por meio de ficha de inscrição disponível nas Centrais de Atendimento unidades Centro e Balneário. Não será cobrado taxa de inscrição.

Os três primeiros mais pontuados no final do concurso receberão premiação conforme a colocação: 1o lugar: R$ 1.3000; 2o lugar: R$ 1.000; 3o lugar: R$ 700. Além do cachê, o primeiro colocado também receberá convite para participar dos projetos de música do Sesc e eventos da casa, como intuito de fomentar a carreira do mesmo.

O festival tem objetivo de dar oportunidade e visibilidade as pessoas que possuem talento para o canto e que estão no anonimato | Foto: Divulgação

Conforme o regulamento, podem participar do concurso comerciários, dependentes e usuários com idade a partir de 18 anos. Não é permitido a a participação de cantores participantes das três edições anteriores (2017, 2018 e 2019) que tenham obtido uma das três primeiras colocações, cantores profissionais (com trabalhos autorais gravados) bem como duplas, grupos e bandas, afinal, o concurso é individual.



Os inscritos terão que participar de um congresso técnico previsto para ocorrer no dia 14 de abril, às 16h , no Hall do Sesc Centro, na Rua Henrique Martins, 427, Centro. Na ocasião serão divulgadas as listagens dos dias das audições, que irão ocorrer nos dias 15 e 16 de abril. O resultado da audição e a lista com os 24 escolhidos será divulgada no dia 20 do mesmo mês, no site do Sesc.

Os vinte e quatro escolhidos passarão, obrigatoriamente, por oficinas de expressão corporal e técnica vocal, sendo divididos em dois grupos de 12 cada. Eles participaram de duas eliminatórias e, ao final, serão escolhidos os 10 finalistas que disputarão a grande final do Festival de Calouros Sesc no dia 29 de maio, no Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus.



Faça sua inscrição, clique aqui.



O evento



O Festival de Calouros Sesc busca descobrir novos intérpretes do canto. O evento tem como proposta primordial dar oportunidade e visibilidade as pessoas que possuem talento para o canto e que estão no anonimato, contribuindo com oficinas e workshops que contribuam com a formação e com orientações para um caminho profissional desse novo artista. O concurso é realizado há 40 anos e tem em seu catalogo vários artistas de renome, como o saudoso, Arlindo Júnior, falecido em 2019.

*Com informações da assessoria.