'Thiago Ribeiro e seus Parças' traz 'Diguinho Coruja' a Manaus

Manaus - Seguindo com a temática de trazer artistas do circuito nacional de comédia, a quinta edição “Thiago Ribeiro e seus Parças” traz para Manaus, Rodrigo Valentim Muniz, mais conhecido como Diguinho Coruja – comediante e locutor do programa The Noite, apresentado por ator e humorista Danilo Gentili.

A apresentação acontece no próximo dia 27 de março, no Humor de Terceira , localizado no Espaço Decore Buffet, na rua Vinte e Um de Abril, bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus.

Em entrevista ao Portal EM TEMPO , o carioca Thiago Ribeiro contou da reação ao Diguinho aceitar o convite para vir a Manaus.

“Como vou a São Paulo regularmente para fazer shows de humor, em um destes, dividimos o camarim e conversamos. Apresentei o projeto a ele que aceitou prontamente. Fiquei super feliz por ter aceito que até mandei reforçar o amortecedor do meu carro”, brincou.

Segundo Thiago, o estilo da apresentação é o de “Stand Up Comedy”, um tipo de humor onde os apresentadores contam o que acontece no dia a dia. “Pegamos essas histórias e transformamos em piadas. O público pode esperar várias histórias engraçadas da nossa rotina. O diferencial desse projeto é que, no meio do show, eu faço uma entrevista com meu convidado que dura em torno de 10 minutos, mas a entrevista é recheada de piadas e gozação um com o outro”, ressaltou o carioca.

O humorista contou que a mudança de nome foi muito importante para o alcance do projeto.

O projeto ‘Thiago Ribeiro e seus Parças’ nasceu em abril do ano passado, contando com grande sucesso de público. Mas, antes, o projeto era chamado ‘Thiago Ribeiro convida’, que contou com a participação de Osvaldo Barros, João Valio e Diego Baro, todos humoristas de stand up consolidados em São Paulo.

“Em abril de 2019, mudei o nome do projeto e, com esta mudança, resolvi apostar em algo mais ousado. Trouxemos Guto Andrade, da Cia. Stand UP do Comedy Central; Rogério Morgado (ex-Pânico na Band); Evandro Sandros, conhecido como Cristian Pior (Pânico na Band e ex-Fazenda da Record). Na última edição, tivemos o Jeferson Farias, o ‘ceguinho’ da Praça é Nossa. E, agora, neste ano, estamos trazendo o Diguinho Coruja, locutor do The Noite, apresentado pelo Danilo Gentili”, contextualizou Thiago.

Trajetória

Completando quatro anos de carreira, Thiago conta que foram os familiares e os amigos que o motivaram a ingressar na carreira de stand up.

“Eu sempre fui o cara que gostava de fazer piadas com tudo, tanto na família quanto entre os amigos, e há 4 anos eu fazia faculdade de engenharia de produção. Entre uma piada e outra , os amigos da faculdade perguntavam o porquê de não fazer um stand up comedy. Em novembro de 2017 decidi fazer. Procurei alguma casa de shows para oferecer o show, mas como na época o Stand Up Comedy não era conhecido aqui em Manaus, decidi comprar pallets. Aluguei mesas e cadeiras, comprei 20 pizzas, e montei o primeiro show na garagem da minha casa”, relembrou Thiago.

Thiago ressalta, ainda, que o passou a fazer shows em outros Estados devido ao sucesso das apresentações, agregando ao crescimento do artista no ramo do humor.

“O motivo maior que me faz continuar a trazer convidados do circuito nacional é fazer com o público destes artistas conheça também o meu trabalho, podendo assim deslanchar na carreira e essa estratégia vem dando muito certo, pois em fevereiro deste ano fui convidado a fazer quatro shows em São Paulo, ano passado fiz shows em Recife e Santa Catarina. O projeto está ficando muito popular que a cada edição o público sugere os próximos artistas. Isso é muito legal e me deixa bem feliz”, comentou Thiago.

O que vem de novo?

Questionado sobre quem será o próximo artista convidado, o paulista, erradicado no Amazonas, deu uma dica para que o público possa acalmar a ansiedade ou ainda “aumenta-la”.

“Estamos com nomes reconhecidos nacionalmente, porém antes de fechar eu pergunto do público quem que eles gostariam e temos alguns nomes aí, porém ainda está em sigilo, para a concorrência não pegar a ideia. Mas posso dizer que ele está na Praça é Nossa do SBT”, adiantou Thiago.

O comediante também anunciou que está fazendo parte de um projeto, realizado todas as terças no Brutus Gastro Pub, localizado próximo ao DB da Nova Cidade, Zona Norte.

“O projeto vai contar com shows de humoristas locais e, a cada 15 dias, será aberto um espaço para quem quer começar no humor. Uma noite com novos comediantes sempre tem boa repercussão. Pois isso alavanca mais a cena do stand up comedy aqui em Manaus”, anunciou o humorista.

Somando ao projeto, Thiago contou que dará continuidade aos shows em São Paulo. “Fora isso, a cada três meses continuarei indo a São Paulo para realizar shows e, claro, aprender a cada dia, pois lá é o pico onde estão os melhores. Como também manter contato com os próximos ‘parças’, e, futuramente, ter uma agenda para fazer shows no Brasil todo.

Acesso