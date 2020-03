'Solteira Quase Surtando' e 'Bloodshot' estreiam nas telonas de Manaus

Filme Solteira Quase Surtando | Foto: Divulgação

Manaus – Os cinemas de Manaus contarão com estreias nacionais e internacionais para a próxima quinta-feira (12). Com opções de comédia, ação, terror e fantasia, o público pode esperar opções para todos os gostos. Confira:

Solteira Quase Surtando

| Foto: Divulgação

Mina Nercessian volta ao Brasil para estrelar ‘’Solteira Quase Surtando’’, filme que ela também escreveu. A atriz passou uma temporada em Hollywood, onde gravou ao lado de grandes nomes como Kevin Spacey e Nicole Kidman.

Em seu retorno, a atriz revela grandes expectativas ao gravar o primeiro filme com autoria própria. A comédia brasileira conta a história de Beatriz, uma mulher solteira de 35 anos que é viciada em trabalhar. Ao descobrir que está entrando em uma menopausa precoce, ela se aventura para achar, em poucos meses, um parceiro que possa ser pai do filho que planeja ter.

O filme promete agradar ao público com um enredo que mistura comédia e momentos emocionantes, e estará disponível nos cinemas Cinépolis Shopping Ponta Negra, Cinépolis Millenium Shopping, Cinépolis Manaus Plaza Shopping, Cinemark Studio 5, Kinoplex Amazonas Shopping, Playarte Manauara Shopping e UCI Sumaúma Park Shopping.

Bloodshot

Filme Bloodshot | Foto: Divulgação

A nova adaptação de história em quadrinhos, dessa vez, não virá da DC ou da Marvel, mas promete agradar os fãs das franquias consagradas. Com o filme Bloodshot, inspirado nos quadrinhos do anti-herói do mesmo nome, o universo de super-heróis da editora Valliant chega ás telonas nesta semana. Estrelado pelo ator Vin Diesel, o filme traz ação, fantasia e drama.

O longa-metragem conta a história de Ray Garrison, um soldado que foi trago novamente à vida após ser morto em combate junto com a esposa. Aprimorado com nanotecnologia, ele ressurge com poderes especiais de regeneração e a capacidade de se metamorfosear. Após ter a memória apagada várias vezes, ele encontra resquícios do seu passado e parte em busca de vingança pela família.

Os fãs dos quadrinhos Bloodshot aguardaram o filme desde que a Columbia Pictures anunciou que havia adquirido os direitos dos quadrinhos para produzir o filme do best-seller, em 2012.

O filme estará em exibição no Centerplex Grande Circular, Cinépolis Shopping Ponta Negra, Cinépolis Millenium Shopping, Cinépolis Manaus Plaza Shopping, Cinemark Studio 5, Kinoplex Amazonas Shopping, Playarte Manauara Shopping, Multiplex Via Norte Manaus e UCI Sumaúma Park Shopping.

A Maldição Do Espelho

A Maldição do Espelho | Foto: Divulgação

A estreia para os fãs de terror é o filme russo "A Maldição do Espelho", da Paris Filmes, que promete reunir suspense, drama e acontecimentos sobrenaturais na obra.

O longa acompanha os irmãos Olya (Angelina Strechina) e Artyom (Daniil Izotov), alunos de um internato, localizado em uma antiga mansão do século XIX. O lugar, que é envolto em rumores sombrios, é explorado pela dupla, juntamente com outros colegas, que encontram na ala abandonada do edifício um espelho misterioso coberto de desenhos estranhos.

Por diversão, os alunos iniciam um ritual para chamar o espírito da Rainha de Espadas, lenda de uma mulher que rondava o internato, e acontecimentos estranhos acontecem a partir deste ponto.

O filme estará disponível Cinépolis Shopping Ponta Negra, Cinépolis Millenium Shopping, Cinépolis Manaus Plaza Shopping, Playarte Manauara Shopping e UCI Sumaúma Park Shopping.

Aprendiz de Espiã

Aprendiz de Espiã | Foto: Divulgação

A comédia dirigida por Peter Seagal (Como Se Fosse a Primeira Vez) conta a história do agente da CIA JJ (Dave Bautista), após ser rebaixado após fracasso em uma missão. O novo trabalho do homem é espionar uma família, mas é descoberto por Sophie (Chloe Coleman), uma menina de 9 anos que começa a chantagear JJ para que ele ensiná-la ser uma espiã. Para não ser desmascarado, JJ começa treinar a garota.

Chloe Coleman estreou em Aprendiz de Espiã, primeiro filme da atriz, e contou em entrevista que o elenco a apoio muito: ‘’Toda essa experiência me tornou uma pessoa e uma atriz melhor’’.

O roteiro do filme é assinado por Jon e Erich Hoeber, ambos de ‘’RED: Aposentados e Perigosos’’, e estará disponível nos cinemas Cinépolis Shopping Ponta Negra, Cinépolis Millenium Shopping, Cinemark Studio 5, Kinoplex Amazonas Shopping, e UCI Sumaúma Park Shopping.

Terremoto

Filme Terremoto | Foto: Divulgação

A catástrofe norueguesa que devastou quase toda cidade de Oslo em 1904 foi o fato que inspirou o filme ‘’Terremoto’’, da California Filmes. Trazendo nomes desconhecidos no elenco, filme surpreendeu a crítica por sua produção e roteiro que deixam o público tenso.

O suspense retrata momentos de horror da população de Oslo ao ser atingida por um terremoto de magnitude 5,4 na escala Richter. Seu epicentro foi no "Oslo Graben", uma fenda que atravessa diretamente a cidade, mas os locais próximos podem esperar também consequências, pois segundo geólogos, outros episódios parecidos devem ocorrer no futuro.

''Terremoto'' estará em exibição nos Cinemas Cinépolis Shopping Ponta Negra, Cinépolis Millenium Shopping, Cinépolis Manaus Plaza Shopping, Cinemark Studio 5, Kinoplex Amazonas Shopping e Playarte Manauara Shopping.

Um lugar Silencioso: Parte II

Um Lugar Silencioso: Parte II | Foto: Divulgação

Após o sucesso mundial do filme anterior, a sequência expande o universo apresentado em Um Lugar Silencioso: Parte II, com o início do cenário apocalíptico.

No primeiro filme, a família Abbott luta para se manter em silêncio e afastar o perigo das estranhas criaturas que são atraídas pelo som. Com a chegada de um bebê, os cuidados parecem poucos e eles descobrem outra forma de repelir os monstros.

Na continuação, o enredo narra a trajetória da família em busca de sobrevivência no mundo afora após os acontecimentos anteriores, onde eles descobrem que as criaturas não são o único perigo que os aguarda.

O filme permanece com o mesmo elenco principal, estrelado por Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe, e conta agora com a participação dos atores Cillian Murphy e Djimon Hounsou. Os ingressos para a pré-estreia já estão disponíveis pelo Cinépolis.

Estagiária sob supervisão de Mara Magalhães*