Garota VIP Manaus 2020 terá muito xote e forró com Dorgival Dantas

Dorgival traz seu acordeon para embalar os apaixonados por forrói no Garota VIP 2020 | Foto: Divulgação

Manaus - Com o forró inconfundível, o poeta Dorgival Dantas é a terceira atração confirmada no Garota VIP 2020 . Após a confirmação de Anitta e Zé Neto e Cristiano, o evento que acontecerá no dia 25 de julho na Arena da Amazônia, terá o melhor do xote.

A confirmação do cantor no evento agradou o público que espera o início da venda dos ingressos .Dono de uma voz inconfundível e também dos hits "Destá", "Coração" e "Pode chorar", com seu acordeon arrebata corações no melhor do forró nordestino.

A última vez que o cantor esteve em Manaus foi no evento "Arraiá dos milagres", em junho de 2019, também na Arena da Amazônia. Com seu acordeon vermelho, volta a Manaus para embalar os apaixonados pelo forró de melhor qualidade.

O cantor e compositor que nasceu na cidade de Olho-D'Água do Borges, no Rio Grande do Norte já teve canções interpretadas por Aviões do Forró, Michel Teló, Frank Aguiar e César Menotti e Fabiano.

Os álbuns da carreira do cantor são: O Homem do Coração (2006), Primeiro Passo (2007), Turnê 2008 (2008), Sanfona e Voz (2012) e Simplesmente Dorgival - Ao Vivo - (2013). Os ingressos serão vendidos a partir do próximo domingo, dia 15 e ainda não há a divulgação de valores.