Música e dança nos espetáculos do fim de semana em Manaus

Manaus (AM) - Um concerto de irmãos mexicanos, espetáculos de dança que falam sobre o preconceito e a cultura indígena, e o show de lançamento de um CD da cantora Ellen Fernandes fazem parte da agenda deste fim de semana dos espaços culturais administrados pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Confira:

Sexta-feira (13/03)

20h – Nesta sexta-feira, o Teatro Amazonas recebe os irmãos mexicanos Javier e Andrea García Lascurain, que formam o Lazkurain Duo. O repertório do concerto inclui música clássica, assim como arranjos musicais modernos e contemporâneos que o dueto adaptou no piano para quatro mãos e para dois pianos. A dupla constantemente procura interpretar trabalhos menos famosos ou autores pouco conhecidos, ampliando seu repertório.

O concerto terá obras de Moritz Moszkowski, Anton Rubinstein, Antonin Dvorak, Arturo Márquez e José Pablo Moncayo.

A entrada é gratuita e a classificação livre.

Lazkurain Duo | Foto: Divulgação

Sábado (14/03)

19h30 – No Cineteatro Comandante Ventura, localizado no Centro Estadual de Convivência do Idoso (rua Wilkens de Matos, bairro Aparecida), será realizado o espetáculo “Agô”, da produtora artística Menina Miúda.

Aprovado no Edital de Seleção Para Autorização de Uso Sem Ônus dos Equipamentos Culturais da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, o espetáculo reúne dois estilos de dança – afro e indígena – e aborda temáticas como racismo, intolerância, xenofobia, violência, abandono e vulnerabilidade que atinge negros e os povos indígenas.

20h – O Núcleo Criativo Circense Marcella Laurentine apresenta o espetáculo “Vida – A Extraordinária Jornada”, que conta a história de Éter, nascido apenas com instintos e sentimentos, passando várias transições de vida acompanhando por seus guardiões.

Os ingressos custam R$ 60 para plateia e frisas; R$ 50, para o 1º e 2º pavimentos; e R$ 40, para o 3º pavimento. Os ingressos podem ser adquiridos no site da Bilheteria Digital e na bilheteria do Teatro Amazonas.

A classificação é livre.

Domingo (15/03)

Dança do Sol | Foto: Michael Dantas/Divulgação

11h – No Teatro Amazonas, o Balé Folclórico do Amazonas reapresenta o espetáculo “Dança do Sol”, que é inspirado no trabalho do escritor e professor amazonense Mário Ypiranga Monteiro sobre a adoração ao Sol pelo olhar dos índios Arara.

A entrada é gratuita e a classificação livre.

20h – Também no Teatro Amazonas será realizado o show de lançamento do CD “Batelão da Amazônia”, primeiro trabalho de Ellen Fernandes. No repertório estarão todas as canções compostas pela artista em parcerias e interpretações de outras músicas conhecidas do público amazonense. Entre as participações especiais está a do cantor David Assayag.

Segundo Ellen, o show convida o público a refletir temas como a preservação da Amazônia numa viagem musical pelas riquezas da região.

Os ingressos custam R$ 50 para plateia e frisas; R$ 30, para o 1º e 2º pavimentos; e R$ 20, para o 3º pavimento. Ingressos na Bilheteria Digital e na bilheteria do Teatro Amazonas. A classificação é livre.

