Parque da Criança abre temporada de teatro neste fim de semana

A programação promete encantar a criançada | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A programação no parque Cidade da Criança (bairro Aleixo, zona Centro-Sul), volta a contar com a temporada de teatro. A atividade realizada pela Prefeitura de Manaus promete encantar a criançada neste fim de semana (14 e 15) das 14h às 20h.

Na apresentação, os recreadores do parque irão desvendar as aventuras e emoções do conto de “São Jorge e o Dragão”. A atividade promete encantar e envolver os pequenos.

A programação do parque contará ainda com show musical, torneio de futsal, just dance, tirolesa, oficina criativa, contação de história, torneio de tênis de mesa, queimada e gincana psicopedagógica. Confira a programação:

Sábado (14)

15h às 16h – Show Musical

16h às 17h – Torneio de futsal

17h às 18h – Temporada de teatro: São Jorge e o Dragão

18h às 19h – Just dance

Domingo (15)

15h às 16h30 – Show Musical

15h às 17h – Tirolesa

16h às 17h30 – Oficina criativa + contação de história

16h às 16h30 – Contação de história

17h às 18h – Torneio de tênis de mesa + queimada

18h às 19h – Gincana psicopedagógica





Com informações da assessoria